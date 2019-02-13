На высокогорном полигоне Алагяз российской военной базы в Армении начались лагерные сборы артиллерийских подразделений.

Об этом сообщает пресс-служба МО России.

В течение месяца с ракетчиками и артиллеристами соединения будут проведены мероприятия по боевому слаживанию взводов, батарей и дивизионов. Они освоят новые формы и способы выполнения огневых задач по поддержке мотострелковых и танковых подразделений в сложной обстановке современного общевойскового боя в ходе проведения совместных двусторонних батальонных тактических учений с военнослужащими двух стран.

Военнослужащие отработают задачи, используя полноразмерные мишени, расположенные на дальностях от 4 до 6 км, выполнят нормативы по нанесению ударов из артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня с подготовленных позиций и многократной сменой огневых позиций, а также по ведению разведки, маскировке и использованию обманных мероприятий.

Командиры батарей и дивизионов выполнят задачи контрбатарейной борьбы с условным противником, они будут принимать решения по управлению огнем артиллерийских подразделений в разведывательно-ударных (огневых) контурах во взаимодействии с мотострелковыми, танковыми, зенитно-ракетными подразделениями и авиацией с использованием современных комплексов разведки, артиллерии и беспилотной авиации.

К лагерным сборам артиллерийских подразделений привлечено более 300 военнослужащих и около 50 единиц вооружения и военной техники, в том числе оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация.