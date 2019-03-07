Судові засідання за скаргами в інтересах трьох українських військовополонених моряків, захоплених Росією під час інциденту біля Керченської протоки, відкладені.

Про це повідомив адвокат Микола Полозов в Facebook, передає УНН.

"Судові засідання за скаргами в інтересах військовополонених Артеменка, Ейдера і Сороки відкладені через несповіщення військовополонених і органу слідства про призначення судових засідань в установленому законом порядку", - написав захисник.

Як повідомлялось, на 2 квітня було заплановано судові засідання за скаргами , поданими в інтересах військовополонених моряків.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ Росії обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі. 24-х українських моряків заарештували в окупованому Криму, пізніше їх перевели в Москву, де арешт продовжили до кінця квітня.