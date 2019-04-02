Сегодня, 2 апреля, сотрудники Антикоррупционной прокуратуры Республики Молдова проводят обыски в консульстве Молдовы в Одессе.

Об этом сообщает MOLDOVAinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Информируется, что операция проводится в рамках расследования дела о коррупции.

Обыски проводятся прокурорами по борьбе с коррупцией совместно с офицерами Национального антикоррупционного центра и Службы информации и безопасности Республики Молдова.

Сообщается, что детали происходящего будут сообщены дополнительно в ближайшее время.