Молдавские силовики обыскивают консульство Молдовы в Одессе
|14:41 02.04.2019
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|Молдова
Сегодня, 2 апреля, сотрудники Антикоррупционной прокуратуры Республики Молдова проводят обыски в консульстве Молдовы в Одессе.
Об этом сообщает MOLDOVAinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Информируется, что операция проводится в рамках расследования дела о коррупции.
Обыски проводятся прокурорами по борьбе с коррупцией совместно с офицерами Национального антикоррупционного центра и Службы информации и безопасности Республики Молдова.
Сообщается, что детали происходящего будут сообщены дополнительно в ближайшее время.
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