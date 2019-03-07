Военкоматы оккупированного Крыма направят на военную службу в ходе весеннего призыва 2,5 тысячи крымчан и севастопольцев.

Об этом сегодня, 2 апреля, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота страны-агрессора, пишет Крыминформ.

В сообщении говорится, что с территории аннексированного Крымского полуострова планируется отобрать и направить на прохождение службы порядка 2,5 тысячи человек. "На базе республиканского сборного пункта для призывников оборудованы места приема, размещения и отправки воинских команд молодого пополнения, а также развернут пункт питания. Перед отправкой в воинские части молодым людям выдадут военную форму одежды и персональные банковские карты для перечисления на них денежного довольствия", – рассказали в пресс-службе ЧФ.



Сообщается, что большая часть "молодого пополнения" отправится проходить службу за пределы аннексированного Россией Крыма, в воинских частях Южного и других военных округов.

"Значительная часть призывников будет направлена в подразделения в соответствии с военно-учетными специальностями, полученными в системе ДОСААФ (водители топливозаправочных средств, автомобильных пневмоколесных кранов и плавающих гусеничных тягачей"», – добавили в ЧФ.

Весенний призыв продлится до 15 июля 2019 года.