Журналист, ведущий телеканала ATR Шевкет Наматуллаев продолжает сбор денег для детей крымских татар, которые были задержаны утром 27 марта в результате массовой облавы.

На сегодня удалось собрать почти 5 тысяч долларов. Об этом журналист сообщил на своей странице в Facebook, передает ATR.

«На карте 68123 грн. (10 тыс. перечислил Осман Пашаев из тех остатков, которые ранее были собраны для военнопленных моряков) + 5500 грн., переданные мне лично в руки. Итого на сегодня имеем 73,623 грн. Плюс $2000, собранные на джума (пятничный — ATR) намазе в Киеве. Всем огромное спасибо. Сбор продолжается», — написал Наматуллаев.

Кроме этого, он сообщил, что сбор продлится еще около двух недель. Затем собранные средства отправят в Крым.

Финансовую помощь можно присылать на карты ПриватБанка: 4149 4390 0416 6017 (гривны), 4149 4991 1754 9103 (доллары).

Также стало известно о том, что Совет волонтеров при Министерстве обороны Украины отправили детям крымскотатарских политзаключенных 61 тыс. грн. в оккупированный Крым. Об этом сообщила член Совета Валентина Варава в Facebook.

Как известно, в результате облавы ФСБ на крымских татар в Крыму 27 марта были задержаны 20 человек по подозрению в причастности к организации «Хизб ут-Тахрир». 28 марта стало известно о задержании в Ростове-на-Дону еще троих крымских татар, в чьих домах на полуострове оккупанты накануне провели обыски. «Киевский райсуд» Симферополя арестовал всех 23 крымских татар до 15 мая. Через несколько дней стало известно о задержании еще одного крымского татарина.