Партія справедливості і розвитку президента Туреччини Ердогана вирішила оскаржити результати виборів у всіх районах Стамбула, де провладний кандидат програє всього на кілька тисяч голосів.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посилання на Hurriyet.

Нагадаємо, на виборах мера Стамбула, за останніми даними турецької ЦВК, переміг опозиційний кандидат Екрем Імамоглу. Він випередив висуванця від партії влади, екс-прем’єра Біналі Йилдирима, всього на близько 24 тисячі голосів.

Партія справедливості і розвитку заявила, що подасть апеляцію на результати виборів у всіх 39 районах Стамбула у зв’язку з порушеннями. Зокрема, партія стверджує, що деякі голоси за Йилдирима були помилково зараховані на користь опозиційного кандидата.

І Імамоглу, і Йилдирим вже заявили про свою перемогу на виборах мера.

Місцеві вибори в Туреччині відбулися 31 березня. На них партія влади Ердогана в цілому перемогла, проте програла у ключових великих містах Туреччини, зокрема, втратила посаду мера в Анкарі.