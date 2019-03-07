Опитування: У Росії 19% громадян вважають, що анексія Криму заподіяла шкоду їхній країні
|13:21 02.04.2019
|0 комментариев
|Крым
У Російській Федерації 19% громадян вважають, що анексія українського Криму заподіяла їхній країні більше шкоди, ніж була корисною, ще 16% вагаються з відповіддю.
Про це свідчать дані нового соцопитування, яке провела дослідницька організація "Левада-Центр", повідомляє ZN,UA.
Проте 65% респондентів упевнені в тому, що анексія півострова була для Росії корисною. Загалом 58% опитаних підтримують анексію, 28% - швидше так, ніж ні. Точно не підтримують 3%, швидше ні, ніж так – 7%. Ще 5% не можуть відповісти на це питання.
Зазначається, що опитування провели 21-27 березня серед 1600 осіб у 137 населених пунктах Росії.
Ещё на эту тему:
08:01 28.03.2019
Україна попередила ООН про загрозу "нової хвилі" репресій в окупованому Росією Криму
Україна попередила ООН про загрозу "нової хвилі" репресій в окупованому Росією Криму
11:41 27.03.2019
Україна закликає Росію виконати "кримські" резолюції Генасамблеї ООН
Україна закликає Росію виконати "кримські" резолюції Генасамблеї ООН
10:21 27.03.2019
Порушень міжнародного права, подібних до російської анексії Криму, не було з 1945 року
Порушень міжнародного права, подібних до російської анексії Криму, не було з 1945 року
09:01 27.03.2019
Європейський союз вимагає від Росії звільнити усіх українських політв'язнів, забезпечити вільний прохід Керченською протокою
Європейський союз вимагає від Росії звільнити усіх українських політв'язнів, забезпечити вільний прохід Керченською протокою
19:01 26.03.2019
України не потрібно розділяти питання анексії Криму та конфлікту на Донбасі - Глава Дому Габсбургів
України не потрібно розділяти питання анексії Криму та конфлікту на Донбасі - Глава Дому Габсбургів
12:41 26.03.2019
Український політв'язень Коломієць потрапив до лікарні
Український політв'язень Коломієць потрапив до лікарні