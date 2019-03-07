У Російській Федерації 19% громадян вважають, що анексія українського Криму заподіяла їхній країні більше шкоди, ніж була корисною, ще 16% вагаються з відповіддю.

Про це свідчать дані нового соцопитування, яке провела дослідницька організація "Левада-Центр", повідомляє ZN,UA.

Проте 65% респондентів упевнені в тому, що анексія півострова була для Росії корисною. Загалом 58% опитаних підтримують анексію, 28% - швидше так, ніж ні. Точно не підтримують 3%, швидше ні, ніж так – 7%. Ще 5% не можуть відповісти на це питання.

Зазначається, що опитування провели 21-27 березня серед 1600 осіб у 137 населених пунктах Росії.