У заарештованого під час облав ФСБ РФ в окупованому Криму27 березня активіста Абдуллаєва народилася дочка.

Про це повідомила кримськотатарська активістка Лутфіє Зудіева, передає УНН.

"Стало відомо, що у затриманого і заарештованого в ході масових обшуків 27 березня 2019 року кримського татарина Іззета Абдуллаєва сьогодні народилася дочка", - написала Зудіева.

Як повідомлялось, 27 березня у анексованому Криму російські силовики влаштували облави в будинках кримськотатарських активістів і затримали понад 20 осіб, включаючи тих, хто прийшов підтримати кримських татар, у чиїх будинках влаштували обшуки. Тих, що знімали обшуки, заарештували на 5 діб та оштрафували. До 15 травня заарештували затриманих за підозрою в нібито причетності до забороненої на території Росії і анексованому нею Криму організації "Хізб ут-Тахрір".