Облави в Криму: У заарештованого кримського татарина народилася дочка
|13:01 02.04.2019
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|Крым
У заарештованого під час облав ФСБ РФ в окупованому Криму27 березня активіста Абдуллаєва народилася дочка.
Про це повідомила кримськотатарська активістка Лутфіє Зудіева, передає УНН.
"Стало відомо, що у затриманого і заарештованого в ході масових обшуків 27 березня 2019 року кримського татарина Іззета Абдуллаєва сьогодні народилася дочка", - написала Зудіева.
Як повідомлялось, 27 березня у анексованому Криму російські силовики влаштували облави в будинках кримськотатарських активістів і затримали понад 20 осіб, включаючи тих, хто прийшов підтримати кримських татар, у чиїх будинках влаштували обшуки. Тих, що знімали обшуки, заарештували на 5 діб та оштрафували. До 15 травня заарештували затриманих за підозрою в нібито причетності до забороненої на території Росії і анексованому нею Криму організації "Хізб ут-Тахрір".
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