"Дело Веджие Кашка": Сегодня подконтрольный оккупантам "суд" допросил 5 свидетелей / Видео

12:41 02.04.2019 0 комментариев Крым

Во вторник, 2 апреля, в «Киевском районном суде» Симферополя состоялось очередное заседание по «делу Веджие Кашка».

В ходе заседания «суд» допросил пятерых свидетелей со стороны защиты, пишет ATR.

«Трое свидетелей защиты дали показания в суде относительно самого потерпевшего и своих отношений с потерпевшим (Юсуфом Айтаном — ред.). <...> Свидетели подтвердили, что Юсуф Айтан много раз брал в долг денежные средства у других людей и всячески избегал с ними встреч, чтобы не возвращать долги», — сказал адвокат Айдер Азаматов.

Также двое свидетелей защиты подтвердили, что в день задержания крымских татар в их домах силовики проводили обыск, предварительно перекрыв улицу.

Следующие заседание состоится 4 апреля.

Как сообщалось, 24 января «Киевский районный суд» оккупированного Крыма изменил меру пресечения фигурантам «дела Веджие Кашка»​ Бекиру Дегерменджи, Казиму Аметову и Руслану Трубачу на домашний арест. Они находились в СИЗО 15 месяцев. Вечером того же дня крымские татары вернулись в свои дома. Их встретили родственники и неравнодушные люди, которые поддерживали их на протяжении всего срока заключения в СИЗО.

Как известно, 23 ноября 2017 года ФСБ РФ по оккупированному Крыму совместно с МВД задержала в Симферополе крымских татар Бекира Дегерменджи, отца фигуранта «дела 26 февраля» Мустафы Дегерменджи, Казима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Куртсеита Абдуллаева, которого позже отпустили.

Оккупанты обвиняют мужчин в якобы «вымогательстве» у гражданина Турции. Однако, крымские татары пытались помочь семье Веджие Кашка вернуть украденные этим гражданином Турции деньги. Речь идет о Юсуфе Айтане, гражданине Турции, который украл у семьи Кашка крупную сумму денег. По мнению первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, российские спецслужбы использовали турка, либо тот сам пошел с ними на сотрудничество, чтобы таким образом избежать возвращения долга.



Ещё на эту тему:

14:01 02.04.2019
Облавы в Крыму: В Киеве для детей крымскотатарских политзаключенных собрали почти $5 тысяч
13:01 02.04.2019
Облави в Криму: У заарештованого кримського татарина народилася дочка
11:41 02.04.2019
"Свидетель" обвинения не знал ни одного из арестованных в деле "по подозрению в терроризме" / Видео
11:01 02.04.2019
Облавы в Крыму: Как оккупанты перевозили задержанных крымских татар в Ростов-на-Дону
10:21 02.04.2019
Росія має звільнити затриманих 27 і 28 березня кримських татар – Human Rights Watch
18:54 01.04.2019
Окупанти відмовляються повідомити родичам заарештованих в окупованому Криму активістів про їхнє місцезнаходження
08:41 01.04.2019
Євросоюз не визнає дії законів РФ у Криму і засуджує арешти у "справі Хізб-ут-Тахрір"
08:21 01.04.2019
Україна вимагає, аби до вивезених у РФ 23 кримських татар пустили консула
20:21 29.03.2019
Облави в Криму: Верховного комісара ООН з прав людини закликли до оперативного реагування на дії країни-окупанта
20:01 29.03.2019
ЮНЕСКО засуджує посилення репресій в окупованому Криму
18:41 29.03.2019
Облави в Криму: Затриманим кримським татарам загрожує від 15 до 20 років в’язниці
17:41 29.03.2019
Облави в Криму: Заарештованих кримських татар могли вивезти в Росію, - адвокат
Новости
Азербайджан Азербайджан
15:41 01.04.2019
ПВО Азербайджана проводят спецучения / Видео
21:01 29.03.2019
Лідери Вірменії і Азербайджану провели закриту зустріч з врегулювання карабахського конфлікту
10:21 26.03.2019
В Баку сталася масштабна пожежа у торговому центрі / Фото
20:21 25.03.2019
Пашинян и Алиев проведут переговоры по карабахскому урегулированию в Вене
Все новости страны
Армения Армения
12:41 28.03.2019
Российские военнослужащие в горах Армении открыли огонь из «Градов»
16:21 27.03.2019
В Армении решили менять "философию и логику" военной промышленности
14:21 22.03.2019
Глава СНБ Армении: Моя семья не имеет ничего общего с рынком бензина и нефтепродуктов
14:41 07.03.2019
В Армении задержали экс-замглавы Минздрава
Все новости страны
Болгария Болгария
11:45 01.04.2019
МО: Болгария не планирует размещать на своей территории базы ВМС НАТО
12:21 29.03.2019
Болгарія підтвердила підтримку санкцій проти РФ
14:01 22.03.2019
Впервые в истории Болгарии объявлен тендер на поставку нероссийского газа
10:21 22.03.2019
В Болгарии у жилого дома взорвалась бомба
Все новости страны
Греция Греция
17:41 02.04.2019
Греція і Північна Македонія домовилися про створення посольств
11:21 02.04.2019
Прем'єр Греції відвідає Північну Македонію вперше з 1991 року
19:22 01.04.2019
Суддя від Греції став новим президентом Європейського суду з прав людини
16:01 28.03.2019
Грецию и Турцию свяжет новая грузопассажирская паромная линия
Все новости страны
Грузия Грузия
12:21 02.04.2019
В Грузии произошло второе за сутки землетрясение
16:01 01.04.2019
В порт Поти вошли корабли второго постоянно действующего морского соединения НАТО (SNMG2)
12:10 01.04.2019
Граждане Грузии могут бесплатно получить удостоверение личности и загранпаспорт
19:41 29.03.2019
Вошедшие в Черное море корабли НАТО посетят грузинский порт Поти
Все новости страны
Молдова Молдова
14:41 02.04.2019
Молдавские силовики обыскивают консульство Молдовы в Одессе
10:01 02.04.2019
Пропагандисти Москви передають президенту Молдови ультимативні повідомлення з приводу майбутньої коаліції
11:21 29.03.2019
Молдова может перейти на американский газ - СМИ
12:21 27.03.2019
Молдова не готова к сокращению транзита газа через Украину
Все новости страны
Россия Россия
19:41 02.04.2019
Business Insider: Армія США відроджує тактику «нульової помітності», щоб відбити російську атаку
18:01 02.04.2019
Президент Естонії хоче зустрітися з Путіним під час візиту до Москви
15:21 02.04.2019
В Армении начались лагерные сборы артиллеристов ЮВО
19:49 01.04.2019
Генсек НАТО підтвердив, що у Польщі побудують арсенал армії США
Все новости страны
Румыния Румыния
15:41 02.04.2019
Президент Румунії ініціює консультації щодо референдуму 26 травня
18:01 01.04.2019
На верфи Damen в Румынии на воду спущено судно обслуживания морских ветряных платформ
12:41 29.03.2019
Президент Румунії оголосив референдум щодо антикорупційних реформ
20:01 28.03.2019
Под видом угля в Румынию пытались вывезти сигареты на 6 млн грн
Все новости страны
Турция Турция
13:41 02.04.2019
Партія Ердогана оскаржить вибори у Стамбулі
09:41 02.04.2019
США скасували постачання обладнання, необхідного для навчання польотам на F-35 через покупку російських С-400
09:01 01.04.2019
Кандидаты двух партий заявили о победе в Стамбуле
14:41 29.03.2019
Туреччина планує відкрити в Україні логістичний центр
Все новости страны
Украина Украина
21:01 02.04.2019
Сторонник «русского мира» признал, что при Украине таких темпов распространения наркомании на территории Крыма не было
20:21 02.04.2019
У Херсоні з'явиться оперативний штаб по вступу до вузів випускників шкіл з анексованого Криму
20:01 02.04.2019
Wizz Air відновить рейси з Києва до Любліна
19:21 02.04.2019
Інформація про захід в Херсон російського танкера з "чорного списку" не підтвердилася
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс