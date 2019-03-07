Во вторник, 2 апреля, в «Киевском районном суде» Симферополя состоялось очередное заседание по «делу Веджие Кашка».

В ходе заседания «суд» допросил пятерых свидетелей со стороны защиты, пишет ATR.

«Трое свидетелей защиты дали показания в суде относительно самого потерпевшего и своих отношений с потерпевшим (Юсуфом Айтаном — ред.). <...> Свидетели подтвердили, что Юсуф Айтан много раз брал в долг денежные средства у других людей и всячески избегал с ними встреч, чтобы не возвращать долги», — сказал адвокат Айдер Азаматов.

Также двое свидетелей защиты подтвердили, что в день задержания крымских татар в их домах силовики проводили обыск, предварительно перекрыв улицу.

Следующие заседание состоится 4 апреля.

Как сообщалось, 24 января «Киевский районный суд» оккупированного Крыма изменил меру пресечения фигурантам «дела Веджие Кашка»​ Бекиру Дегерменджи, Казиму Аметову и Руслану Трубачу на домашний арест. Они находились в СИЗО 15 месяцев. Вечером того же дня крымские татары вернулись в свои дома. Их встретили родственники и неравнодушные люди, которые поддерживали их на протяжении всего срока заключения в СИЗО.

Как известно, 23 ноября 2017 года ФСБ РФ по оккупированному Крыму совместно с МВД задержала в Симферополе крымских татар Бекира Дегерменджи, отца фигуранта «дела 26 февраля» Мустафы Дегерменджи, Казима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Куртсеита Абдуллаева, которого позже отпустили.

Оккупанты обвиняют мужчин в якобы «вымогательстве» у гражданина Турции. Однако, крымские татары пытались помочь семье Веджие Кашка вернуть украденные этим гражданином Турции деньги. Речь идет о Юсуфе Айтане, гражданине Турции, который украл у семьи Кашка крупную сумму денег. По мнению первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, российские спецслужбы использовали турка, либо тот сам пошел с ними на сотрудничество, чтобы таким образом избежать возвращения долга.