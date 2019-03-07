"Дело Веджие Кашка": Сегодня подконтрольный оккупантам "суд" допросил 5 свидетелей / Видео
|12:41 02.04.2019
|0 комментариев
|Крым
Во вторник, 2 апреля, в «Киевском районном суде» Симферополя состоялось очередное заседание по «делу Веджие Кашка».
В ходе заседания «суд» допросил пятерых свидетелей со стороны защиты, пишет ATR.
«Трое свидетелей защиты дали показания в суде относительно самого потерпевшего и своих отношений с потерпевшим (Юсуфом Айтаном — ред.). <...> Свидетели подтвердили, что Юсуф Айтан много раз брал в долг денежные средства у других людей и всячески избегал с ними встреч, чтобы не возвращать долги», — сказал адвокат Айдер Азаматов.
Также двое свидетелей защиты подтвердили, что в день задержания крымских татар в их домах силовики проводили обыск, предварительно перекрыв улицу.
Следующие заседание состоится 4 апреля.
Как сообщалось, 24 января «Киевский районный суд» оккупированного Крыма изменил меру пресечения фигурантам «дела Веджие Кашка» Бекиру Дегерменджи, Казиму Аметову и Руслану Трубачу на домашний арест. Они находились в СИЗО 15 месяцев. Вечером того же дня крымские татары вернулись в свои дома. Их встретили родственники и неравнодушные люди, которые поддерживали их на протяжении всего срока заключения в СИЗО.
Как известно, 23 ноября 2017 года ФСБ РФ по оккупированному Крыму совместно с МВД задержала в Симферополе крымских татар Бекира Дегерменджи, отца фигуранта «дела 26 февраля» Мустафы Дегерменджи, Казима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Куртсеита Абдуллаева, которого позже отпустили.
Оккупанты обвиняют мужчин в якобы «вымогательстве» у гражданина Турции. Однако, крымские татары пытались помочь семье Веджие Кашка вернуть украденные этим гражданином Турции деньги. Речь идет о Юсуфе Айтане, гражданине Турции, который украл у семьи Кашка крупную сумму денег. По мнению первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова, российские спецслужбы использовали турка, либо тот сам пошел с ними на сотрудничество, чтобы таким образом избежать возвращения долга.
Ещё на эту тему:
Облавы в Крыму: В Киеве для детей крымскотатарских политзаключенных собрали почти $5 тысяч
"Свидетель" обвинения не знал ни одного из арестованных в деле "по подозрению в терроризме" / Видео
Облавы в Крыму: Как оккупанты перевозили задержанных крымских татар в Ростов-на-Дону
Росія має звільнити затриманих 27 і 28 березня кримських татар – Human Rights Watch
Окупанти відмовляються повідомити родичам заарештованих в окупованому Криму активістів про їхнє місцезнаходження
Євросоюз не визнає дії законів РФ у Криму і засуджує арешти у "справі Хізб-ут-Тахрір"
Облави в Криму: Верховного комісара ООН з прав людини закликли до оперативного реагування на дії країни-окупанта
ЮНЕСКО засуджує посилення репресій в окупованому Криму