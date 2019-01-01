В Грузии произошло второе за сутки землетрясение

12:21 02.04.2019 0 комментариев Грузия

В высокогорном регионе Рача на севере Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,4 балла. 

По информации Национального центра сейсмического мониторинга, подземные толчки были зафиксированы сегодня, 2 апреля, в 11:30 по тбилисскому времени, сообщает грузинская служба Радио Свобода.
.
Эпицентр располагался в селе Накиети, расположенном в трех километрах от города Они. Сообщений о разрушениях в результате подземных толчков не поступало.

Это уже второе землетрясение, произошедшее в Грузии менее чем за сутки. Накануне вечером в районе города Кварели (Кахетинский регион) недалеко от российской границы чувствовались толчки магнитудой 3,7. Эпицентр находился на территории Дагестана.



Ещё на эту тему:

11:20 21.11.2018
У берегов Греции горит турецкое грузовое судно
18:51 25.05.2018
Глава Минэкономики Грузии рассказал о причинах аварии на Ингури ГЭС
14:15 20.04.2018
Международные эксперты изучат ситуацию на обрушившейся шахте в Ткибули
10:46 05.04.2018
Шесть человек погибли на шахте в Ткибули
17:26 02.04.2018
В Афинах закрыли две станции метро после сообщения о минировании
12:11 23.03.2018
11 человек в Гудаури пострадали из-за перепада напряжения на канатке и неправильных действий оператора / Видео
14:48 16.03.2018
В Грузии на горнолыжном курорте вышла из строя канатная дорога, среди пострадавших есть украинцы / Видео
19:50 07.02.2018
Покушение на грузинскую националистку, воевавшую за Украину на Донбассе: появились подробности о киллере
10:22 30.01.2018
На станции метро в Тбилиси обрушился потолок / Фото / Видео
11:29 22.01.2018
В Грузии из-за взрыва на железной дороге пострадали рабочие
10:45 07.12.2017
В Имеретии произошел пожар на Гуматской ГЭС / Видео
11:40 27.11.2017
Сегодня в Грузии день траура по погибшим в результате пожара в Батуми
Новости
Азербайджан Азербайджан
15:41 01.04.2019
ПВО Азербайджана проводят спецучения / Видео
21:01 29.03.2019
Лідери Вірменії і Азербайджану провели закриту зустріч з врегулювання карабахського конфлікту
10:21 26.03.2019
В Баку сталася масштабна пожежа у торговому центрі / Фото
20:21 25.03.2019
Пашинян и Алиев проведут переговоры по карабахскому урегулированию в Вене
Все новости страны
Армения Армения
12:41 28.03.2019
Российские военнослужащие в горах Армении открыли огонь из «Градов»
16:21 27.03.2019
В Армении решили менять "философию и логику" военной промышленности
14:21 22.03.2019
Глава СНБ Армении: Моя семья не имеет ничего общего с рынком бензина и нефтепродуктов
14:41 07.03.2019
В Армении задержали экс-замглавы Минздрава
Все новости страны
Болгария Болгария
11:45 01.04.2019
МО: Болгария не планирует размещать на своей территории базы ВМС НАТО
12:21 29.03.2019
Болгарія підтвердила підтримку санкцій проти РФ
14:01 22.03.2019
Впервые в истории Болгарии объявлен тендер на поставку нероссийского газа
10:21 22.03.2019
В Болгарии у жилого дома взорвалась бомба
Все новости страны
Греция Греция
17:41 02.04.2019
Греція і Північна Македонія домовилися про створення посольств
11:21 02.04.2019
Прем'єр Греції відвідає Північну Македонію вперше з 1991 року
19:22 01.04.2019
Суддя від Греції став новим президентом Європейського суду з прав людини
16:01 28.03.2019
Грецию и Турцию свяжет новая грузопассажирская паромная линия
Все новости страны
Грузия Грузия
12:21 02.04.2019
В Грузии произошло второе за сутки землетрясение
16:01 01.04.2019
В порт Поти вошли корабли второго постоянно действующего морского соединения НАТО (SNMG2)
12:10 01.04.2019
Граждане Грузии могут бесплатно получить удостоверение личности и загранпаспорт
19:41 29.03.2019
Вошедшие в Черное море корабли НАТО посетят грузинский порт Поти
Все новости страны
Молдова Молдова
14:41 02.04.2019
Молдавские силовики обыскивают консульство Молдовы в Одессе
10:01 02.04.2019
Пропагандисти Москви передають президенту Молдови ультимативні повідомлення з приводу майбутньої коаліції
11:21 29.03.2019
Молдова может перейти на американский газ - СМИ
12:21 27.03.2019
Молдова не готова к сокращению транзита газа через Украину
Все новости страны
Россия Россия
19:41 02.04.2019
Business Insider: Армія США відроджує тактику «нульової помітності», щоб відбити російську атаку
18:01 02.04.2019
Президент Естонії хоче зустрітися з Путіним під час візиту до Москви
15:21 02.04.2019
В Армении начались лагерные сборы артиллеристов ЮВО
19:49 01.04.2019
Генсек НАТО підтвердив, що у Польщі побудують арсенал армії США
Все новости страны
Румыния Румыния
15:41 02.04.2019
Президент Румунії ініціює консультації щодо референдуму 26 травня
18:01 01.04.2019
На верфи Damen в Румынии на воду спущено судно обслуживания морских ветряных платформ
12:41 29.03.2019
Президент Румунії оголосив референдум щодо антикорупційних реформ
20:01 28.03.2019
Под видом угля в Румынию пытались вывезти сигареты на 6 млн грн
Все новости страны
Турция Турция
13:41 02.04.2019
Партія Ердогана оскаржить вибори у Стамбулі
09:41 02.04.2019
США скасували постачання обладнання, необхідного для навчання польотам на F-35 через покупку російських С-400
09:01 01.04.2019
Кандидаты двух партий заявили о победе в Стамбуле
14:41 29.03.2019
Туреччина планує відкрити в Україні логістичний центр
Все новости страны
Украина Украина
21:01 02.04.2019
Сторонник «русского мира» признал, что при Украине таких темпов распространения наркомании на территории Крыма не было
20:21 02.04.2019
У Херсоні з'явиться оперативний штаб по вступу до вузів випускників шкіл з анексованого Криму
20:01 02.04.2019
Wizz Air відновить рейси з Києва до Любліна
19:21 02.04.2019
Інформація про захід в Херсон російського танкера з "чорного списку" не підтвердилася
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс