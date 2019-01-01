В высокогорном регионе Рача на севере Грузии произошло землетрясение магнитудой 3,4 балла.

По информации Национального центра сейсмического мониторинга, подземные толчки были зафиксированы сегодня, 2 апреля, в 11:30 по тбилисскому времени, сообщает грузинская служба Радио Свобода.

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Эпицентр располагался в селе Накиети, расположенном в трех километрах от города Они. Сообщений о разрушениях в результате подземных толчков не поступало.

Это уже второе землетрясение, произошедшее в Грузии менее чем за сутки. Накануне вечером в районе города Кварели (Кахетинский регион) недалеко от российской границы чувствовались толчки магнитудой 3,7. Эпицентр находился на территории Дагестана.