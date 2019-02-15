На Миколаївський суднобудівний завод “Океан” зайшло на ремонт судно “Ріон” Адміністрації морських портів України, для чого було запущено сухий док.

Про це пише сайт Кррабелів.інфо.

Ремонт землечерпалки “Ріон” відбудеться на замовлення ДП Адміністрація морських портів України.