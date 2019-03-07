"Свидетель" обвинения не знал ни одного из арестованных в деле "по подозрению в терроризме" / Видео
|11:41 02.04.2019
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|Крым
В понедельник, 1 апреля, в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону прошло заседание по делу о т.н. "терроризме" (первая симферопольская группа).
Об этом сообщает ATR со ссылкой на Крымскую солидарность.
В ходе заседание суд допросил "свидетеля" обвинения — Раима Гафарова, сотрудника ЦРО ДУМК.
"Совсем непонятно было, каким же он все-таки является свидетелем. На первый же вопрос защиты и суда он сказал, что ни одного из наших подзащитных он не знает. В дальнейшем прокурор задавал ему вопросы, касающиеся Хизб ут-Тахрир и ислама. Большинство вопросов суд снимал, так как они не имеют отношения к делу", — рассказал адвокат Эмиль Курбединов.
Следующее заседание состоится 2 апреля 2019 в 10:00.
Напомним, утром 12 октября 2016 года российские силовики провели незаконные обыски сразу в нескольких районах оккупированного Крыма в домах крымских татар. После обысков были задержаны Рустем Исмаилов, Эмиль Джемаденов, Айдер Салединов, Узеир Абдуллаев и Теймур Абдуллаев. Их обвиняют в связях с организацией «Хизб ут-Тахрир». В декабре 2018 года их этапировали из Крыма на территорию Российской Федерации.
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