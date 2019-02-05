Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас у вівторок, 2 квітня, здійснить історичний візит до нещодавно перейменованої Північної Македонії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Це буде перший офіційний візит грецького прем'єра з часу незалежності Північної Македонії в 1991 році.

Одноденна поїздка відбувається через місяць після того, як грецький прем'єр Ципрас і його македонський колега Зоран Заєв завершили виконання угоди про зміну назви Македонії, щоб відрізнити її від однойменної грецької провінції.

Зміна назви на Північну Македонію врегулювала суперечку, яка майже три десятиліття погіршувала дипломатичні відносини між країнами.

Скоп'є погодилось на переіменування в обмін на те, що Афіни перестануть перешкоджати зусиллям щодо вступу в НАТО і Євросоюз.

Тепер сусіди обіцяють зміцнити економічні зв'язки. У делегації грецького прем'єра будуть 10 міністрів і понад два десятки лідерів грецького бізнесу. Після політичних зустрічей і прес-конференції у вівторок Ципрас і Заєв повинні відвідати торговий форум в Скоп'є.