Задержанных в оккупированном Крыму в ходе массовых облав российских силовиков 27 марта 2019 года крымских татар перевозили из СИЗО Симферополя в Ростов-на-Дону в самолете с зашторенными иллюминаторами.

Об этом адвокату Лили Гемеджи рассказал один из арестантов Руслан Сулейманов, с которым ей удалось встретиться в ростовском СИЗО №4, пишет QHA.

Сулейманов был в числе крымских татар-активистов "Крымской солидарности", которых арестовали после массовых облав 27 марта.

По словам Сулейманова, с самолета выводили всех в шапках, с закрытыми глазами как особо опасных преступников.

Он рассказал, что до последнего не понимал, где находится, и выяснил это только 31 марта, когда ему в СИЗО принесли какие-то бумаги.

Арестанты просили сообщить родным об их местоположении и уведомить об этом консула Украины Тараса Малышевского, однако получили в ответ: «не положено».

Тем не менее Сулейманов отметил, что чувствует поддержку народа.

Хоть ты не видишь людей на улице, но ты понимаешь, что тебя пришли поддерживать и это очень заряжает, — сообщил адвокату фигурант нового «дела Хизб ут-Тахрир».

Он сказал, что российские силовики боятся единства народа, и призвал крымских татар сплотиться, быть солидарными друг с другом и продолжать вести мирную, ненасильственную борьбу.

Сам Сулейманов находится в камере размером 6 на 1,5 метра, под постоянным видеонаблюдением. Камера рассчитана на двух человек, но на данный момент содержится он там один.

27 и 28 марта в Симферополе и его окрестностях, Белогорском и Красногвардейском районах, в Ростове-на-Дону прошли облавы и задержания крымских татар, активистов "Крымской солидарности".

28 марта «Киевский районный суд» Симферополя арестовал до 15 мая 2019 года всех задержанных активистов.

29 марта адвокаты не смогли найти своих клиентов в симферопольском СИЗО. Адвокат Эдем Семедляев предположил, что всех задержанных в ходе массовых обысков крымских татар вывезли в российский город Ростов-на-Дону. Вскоре это предположение подтвердила «омбудсмен» Крыма Людмила Лубина.