Экипаж фрегата ЧФ оккупантов потренируется применять ракеты Калибр
|10:41 02.04.2019
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|Крым
Экипаж фрегата Черноморского флота страны-агрессора «Адмирал Григорович» проведет стрельбы по надводным и воздушным целям и электронные пуски ракет комплекса «Калибр-НК».
Об этом сообщила пресс-служба флота, пишет Крыминформ.
В сообщении пресс-службы оккупантов сказано, что в ходе практических действий, экипаж фрегата «Адмирал Григорович» выполнит зенитные и артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям, проведёт тренировки по противовоздушной обороне и отработает условные пуски электронным способом ракетным комплексом «Калибр-НК».
Стрельбы проводятся в рамках сдачи курсовой задачи К-2 «Плавание и ведение боя одиночным кораблем».
Также моряки флота оккупантов проведут частные корабельные учения по борьбе за живучесть, применению средств радиоэлектронной борьбы, обороне и защите корабля при стоянке на незащищённом рейде.
Следующим этапом боевой подготовки станет выполнение задач по предназначению в составе тактических корабельных групп.
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