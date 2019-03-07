Экипаж фрегата Черноморского флота страны-агрессора «Адмирал Григорович» проведет стрельбы по надводным и воздушным целям и электронные пуски ракет комплекса «Калибр-НК».

Об этом сообщила пресс-служба флота, пишет Крыминформ.

В сообщении пресс-службы оккупантов сказано, что в ходе практических действий, экипаж фрегата «Адмирал Григорович» выполнит зенитные и артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям, проведёт тренировки по противовоздушной обороне и отработает условные пуски электронным способом ракетным комплексом «Калибр-НК».

Стрельбы проводятся в рамках сдачи курсовой задачи К-2 «Плавание и ведение боя одиночным кораблем».

Также моряки флота оккупантов проведут частные корабельные учения по борьбе за живучесть, применению средств радиоэлектронной борьбы, обороне и защите корабля при стоянке на незащищённом рейде.

Следующим этапом боевой подготовки станет выполнение задач по предназначению в составе тактических корабельных групп.