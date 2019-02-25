У програмі "Вести недели" на російському телеканалі "Россия-1" ведучий Дмитрій Кисєльов розповів, що створення коаліції між Соціалістичною партією президента Молдови Ігоря Додона та проєвропейським блоком ACUM - це єдиний шанс для країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Кисельов зазначив, що після виборів в Молдові "положення не дуже стійке". У парламенті, за його словами, "склався трикутник", в якому найбільше число місць - "у соціалістів Додона". А ще є "демократи Плахотнюка" і "правий блок".

"Плахотнюк токсичний для всіх. Один з лідерів правих Майя Санду навіть назвала його "отруєним яблуком". Тобто праві, як чесні хлопці, з Плахотнюком себе не мислять", - каже Кисельов.

"Отруєна яблуко зараз покотилося до Додона, президента Молдови. Для Додона особисто це немов чаша з отрутою - політична смерть. Репутація втрачається один раз. Зате в коаліції з правими у соціалістів Додона є шанс створити, принаймні, антиолігархічний альянс. Хіба не про це мріють виборці і соціалістів, і правих? Ось в цьому випадку у Молдови з'явиться шанс", - сказав телеведучий.

Про те, що в Москві від соціалістів і президента Ігоря Додона чекають активних дій проти Плахотнюка, в середині березня писали й інші російські ЗМІ.

Раніше блок ACUM відмовився вступати в коаліцію як з Партією соціалістів, так і з іншими політичними партіями.

Новий парламент Молдови, який вперше зібрався 21 березня, наразі не має більшості, необхідної для призначення спікера і нового уряду.

За підсумками парламентських виборів жодна з партій не набрала достатньої кількості голосів для формування більшості. Соціалісти отримали 35 мандатів, демократи - 30, блок ACUM - 26, партія "Шор" - 7 мандатів, і незалежні кандидати - 3 мандати.