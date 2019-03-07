У прооперованого українського військовополоненого моряка Василя Сороки спав набряк руки.

Про це адвокат українця Сергій Бадамшин повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНІАН.

«1 квітня відбулися слідчі дії з військовополоненим моряком Василем Сорокою. По ходу слідчої дії нами заявлено відповідні клопотання і заяви», - зазначив він.

«Головна новина на сьогодні - Василь йде на поправку. Набряк руки нарешті спав. Рани зажили, сьогодні, після слідчих дій, мали зняти шви. Але ще тривалий час доведеться ходити з гіпсом. Тому про відновлення функцій поки говорити передчасно, але дуже на це сподіваємося», - додав адвокат.

Бадамшин також повідомив, що цензура СІЗО «Лефортово» нарешті пропустила українцеві листи від близьких.

Як повідомлялося раніше, 19 березня Сергій Бадамшин заявив, що українському моряку Василю Сороці, який дістав поранення в руку під час захоплення українських кораблів у районі Керченської протоки, зробили операцію.



