Адвокат розповів про стан прооперованого в РФ військовополоненого моряка
|09:01 02.04.2019
|0 комментариев
|Крым
У прооперованого українського військовополоненого моряка Василя Сороки спав набряк руки.
Про це адвокат українця Сергій Бадамшин повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНІАН.
«1 квітня відбулися слідчі дії з військовополоненим моряком Василем Сорокою. По ходу слідчої дії нами заявлено відповідні клопотання і заяви», - зазначив він.
«Головна новина на сьогодні - Василь йде на поправку. Набряк руки нарешті спав. Рани зажили, сьогодні, після слідчих дій, мали зняти шви. Але ще тривалий час доведеться ходити з гіпсом. Тому про відновлення функцій поки говорити передчасно, але дуже на це сподіваємося», - додав адвокат.
Бадамшин також повідомив, що цензура СІЗО «Лефортово» нарешті пропустила українцеві листи від близьких.
Як повідомлялося раніше, 19 березня Сергій Бадамшин заявив, що українському моряку Василю Сороці, який дістав поранення в руку під час захоплення українських кораблів у районі Керченської протоки, зробили операцію.
Ещё на эту тему:
Экипаж фрегата ЧФ оккупантов потренируется применять ракеты Калибр
У РФ провели перші психіатричні експертизи українським морякам
Суд в РФ рассмотрит жалобы в отношении военнопленных моряков
Голови МЗС НАТО обговорять посилення оборони у Чорному морі
Зенитчики ЧФ страны оккупанта проводят учения по обороне важных объектов от авиаударов