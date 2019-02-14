Сполучені Штати Америки припинили поставки в Туреччину обладнання і деталей для винищувачів F-35.



Як повідомляє Reuters, це стало відповіддю США на плани Туреччини купити російську систему С-400, передає Главком.



Офіційні особи США раніше повідомляли своїх турецьких колег, що призупинять поставки обладнання для F-35.



Таким чином, було скасовано постачання чергової партії обладнання, необхідного для навчання польотам на F-35.



Раніше у Пентагоні заявили, що переорієнтація Туреччини, яка є членом НАТО, на російську систему озброєння може негативно відобразитися на перспективах закупівлі американської системи ПРО Patriot, а також надсучасних літаків F-35.



Нагадаємо міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що Туреччина почне розгортати ракетні комплекси С-400, куплені у Росії, у жовтні 2019 го року.



Ще 2 грудня 2018 року у Вашингтоні ультимативно заявили, що Анкара повинна відмовитися від угоди з Москвою, в іншому разі країну можуть позбавити членства у програмі F-35.

Однак у листопаді минулого року турецька сторона заявила про неможливість скасування багатомільярдних домовленостей з Росією.