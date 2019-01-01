Польща пропонує підвищити статус програми Європейського союзу "Східне партнерство", куди входить і Україна.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Польське радіо.

Пропозиції Польщі включають створення функції головування, в рамках якої окремі країни Східного партнерства співпрацюватимуть з ЄС.

У зв'язку з 10-річчям Східного партнерства Польща планує кампанію по підвищенню статусу цього формату. Про це повідомив глава Міністерства закордонних справ Яцек Чапутовіч.

"Ми хочемо використовувати 10-ту річницю Східного партнерства, яке ми ініціювали спільно зі Швецією, для підвищення обізнаності в ЄС про шість країн, які також є частиною Європи. Це також можливість кріпити ідею про те, що ЄС відкритий і готовий підтримувати їх розвиток за допомогою нових програм в області, наприклад, молодіжного обміну", - заявив глава польської дипломатії.

Пропозиції Польщі включають в себе, зокрема, створення секретаріату Східного партнерства та функції головування, в рамках якої окремі країни-партнери будуть співпрацювати з Європейським союзом.

Польща також пропонує створення системи показників, який допоміг би відстежувати прогрес країн Східного партнерства в реалізації реформ, очікуваних ЄС.

Серед пропозицій, представлених Яцеком Чапутовічем, також зазначена можливість для країн-партнерів брати участь в деяких нарадах ЄС, наприклад, що стосуються торгового співробітництва та розподілу бюджету, призначеного для підтримки реалізації угод про вільну торгівлю з країнами Східного партнерства.

Східне партнерство - проект Європейського союзу для розвитку інтеграційних зв'язків Євросоюзу з шістьма країнами колишнього СРСР: Азербайджаном, Вірменією, Білоруссю, Грузією, Молдовою і Україною.

Нагадаємо, Європейська комісія та Світовий банк розробили план з розвитку інфраструктури в країнах "Східного партнерства" - України, Грузії, Молдови, Азербайджані, Білорусі та Вірменії.