Помпео обговорив з Теодором Мелешкану і Жозепом Боррелем роль Румунії в стабільності Чорноморському регіоні
|08:21 02.04.2019
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Державний секретар США Майк Помпео провів зустрічі з міністрами закордонних справ Румунії та Іспанії Теодором Мелешкану і Жозепом Боррелем в Вашингтоні, в рамках яких вони обговорили російську агресію в Чорному морі.
Про це повідомляє УНН з посиланням на заступника спікера Держдепу Роберта Палладіно в Twitter.
Таку заяву зробив заступник представника Держдепу Роберт Палладіно в Twitter.
"Вони обговорили нашу тісну співпрацю в області безпеки з Румунією, вірним союзником по НАТО, які виконують свої зобов'язання по оборонних витрат, а також проблеми, що стоять перед НАТО на східному кордоні", - сказав Палладіно, повідомляючи деталі зустрічі з Мелешкану.
Він також додав, що вони обговорили роль Румунії в стабільності Чорноморському регіоні, де спостерігається російська агресія.
Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео та високий представник ЄС Федеріка Могеріні обговорили ситуацію в Україні, зокрема можливість запровадження нових санкцій проти РФ за її дії в районі Керченської протоки.
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