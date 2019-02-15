Державний секретар США Майк Помпео провів зустрічі з міністрами закордонних справ Румунії та Іспанії Теодором Мелешкану і Жозепом Боррелем в Вашингтоні, в рамках яких вони обговорили російську агресію в Чорному морі.

Про це повідомляє УНН з посиланням на заступника спікера Держдепу Роберта Палладіно в Twitter.

Таку заяву зробив заступник представника Держдепу Роберт Палладіно в Twitter.

"Вони обговорили нашу тісну співпрацю в області безпеки з Румунією, вірним союзником по НАТО, які виконують свої зобов'язання по оборонних витрат, а також проблеми, що стоять перед НАТО на східному кордоні", - сказав Палладіно, повідомляючи деталі зустрічі з Мелешкану.

Він також додав, що вони обговорили роль Румунії в стабільності Чорноморському регіоні, де спостерігається російська агресія.

Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео та високий представник ЄС Федеріка Могеріні обговорили ситуацію в Україні, зокрема можливість запровадження нових санкцій проти РФ за її дії в районі Керченської протоки.