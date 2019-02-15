Глави зовнішньополітичних відомств США й Іспанії обговорили реакцію на агресію РФ в Чорному морі
|08:01 02.04.2019
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Глави зовнішньополітичних відомств США й Іспанії — Майкл Помпео і Жозеп Боррель — під час зустрічі у Вашингтоні обговорили ряд актуальних проблем, у тому числі реагування на агресію РФ в Чорному морі.
Про це офіційно повідомив у понеділок за результатами зустрічі заступник речника Державного департаменту США Роберт Палладіно, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Держсекретар і міністр закордонних справ обговорили ряд регіональних і двосторонніх питань, включаючи агресію Росії в Чорному морі", - зауважили в американському відомстві.
Крім того, сторони обговорили спільні зусилля щодо гарантування безпеки в межах Північноатлантичного Альянсу.
Держсекретар Помпео також подякував міністру Жозепу Боррелю за зусилля Іспанії щодо підтримки відновлення демократії у Венесуелі.
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