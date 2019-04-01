Український флот готується до тренувань з кораблями НАТО

21:10 01.04.2019 0 комментариев Украина

Сьогодні, 1 квітня, в штабі Морського Командування Військово-Морських Сил ЗС України відбулась протокольна зустріч представників національного флоту з командирами кораблів 2-ї Постійної військово-морської групи НАТО «SNMG2», які з дружнім візитом завітали до Одеси.

У заході взяв участь начальник штабу – перший заступник командувача Військово-Морських Сил ЗС України віце-адмірал Андрій Тарасов, командир фрегату «Санта Марія» ВМС Іспанії капітан 2 рангу Франциско Ксав’єр Руіс, командир фрегату «Торонто» Королівських ВМС Канади капітан 2 рангу Мартін Флует, а також представники військового дипломатичного корпусу акредитованого в Україні, повідомляє Інформаційна редакція Інформагентства Міноборони (м. Одеса).

Під час зустрічі сторони обговорили план майбутніх спільних навчань типу «PASSEX», які відбудуться в акваторії Чорного моря по завершенню відвідин Одеси кораблями НАТО.

Зазначимо, що для українських моряків, навчання чи тренування з кораблями Північноатлантичного Альянсу цілком співпадають з вимогами Державної програми розвитку Збройних Сил України. Крім того, ці практичні заходи вже стали своєрідною «дорожньою картою» для українських ВМС в питаннях набуття оперативних і бойових спроможностей діяти за стандартами НАТО.

Планується, що під час навчань у складі багатонаціонального з’єднання екіпажі кораблів здійснять плавання в ордері, братимуть участь у навчаннях з тактичного маневрування, зі зв’язку, з висвітлення цивільного судноплавства та з протиповітряної оборони.

І хоча ці етапи тренувань не є новими для українських моряків, але вдосконалювати їх при нагоді потрібно. І головне, що тренування типу «PASSEX» відграють важливу роль в діяльності українського флоту. Адже участь у подібних маневрах в морі дозволяє національним ВМС досягати оперативної сумісності, підвищення рівня боєздатності та майстерності, і найголовніше, бути готовими відповідати на ті виклики та загрози, які виникатимуть у Чорному морі.

По завершенню зустрічі сторони обмінялися сувенірами та цінними подарунками.

 



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