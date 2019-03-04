Основная доля загрузки судостроительной отрасли на оккупированном полуострове составляют заказы Минобороны РФ
|20:13 01.04.2019
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|Крым
Оккупанты надеются "на развитие кооперационных связей" судостроителей аннексированного Крыма с предприятиями Краснодарского края.
Об этом в ходе заседания Совета по морской деятельности Краснодарского края заявил "министр" промышленной политики оккупированного Крыма Андрей Васюта, сообщает Крым Информ.
«Налаживание кооперационных связей между судостроительными, судоремонтными и машиностроительными предприятиями наших субъектов может стать предпосылкой для создания судостроительного кластера в Южном федеральном округе», – рассказал Васюта.
Сейчас, по словам "министра", основу судостроительной и судоремонтной отрасли на аннексированном полуострове составляют шесть профильных мероприятий, на которых работают более 6 тыс человек. Основная доля загрузки их производственных мощностей составляют госзаказы, которые выполняются в интересах министерства обороны России и других силовых структур.
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