Основная доля загрузки судостроительной отрасли на оккупированном полуострове составляют заказы Минобороны РФ

20:13 01.04.2019 0 комментариев Крым

Оккупанты надеются "на развитие кооперационных связей" судостроителей аннексированного Крыма с предприятиями Краснодарского края.

Об этом в ходе заседания Совета по морской деятельности Краснодарского края заявил "министр" промышленной политики оккупированного Крыма Андрей Васюта, сообщает Крым Информ.

«Налаживание кооперационных связей между судостроительными, судоремонтными и машиностроительными предприятиями наших субъектов может стать предпосылкой для создания судостроительного кластера в Южном федеральном округе», – рассказал Васюта.

Сейчас, по словам "министра", основу судостроительной и судоремонтной отрасли на аннексированном полуострове составляют шесть профильных мероприятий, на которых работают более 6 тыс человек. Основная доля загрузки их производственных мощностей составляют госзаказы, которые выполняются в интересах министерства обороны России и других силовых структур.



Ещё на эту тему:

11:41 21.03.2019
Оккупанты хотят построить на "отжатом" предприятии морское судно-беспилотник
17:41 15.03.2019
Фрегат ЧФ РФ спущен на воду после проведения планового ремонта на "Севастопольском морском заводе"
11:01 06.03.2019
13-й судоремонтный завод в аннексированном Севастополе завершил средний ремонт морского тральщика ЧФ РФ
16:41 04.03.2019
Источник сообщил о гибели члена экипажа фрегата, ремонтируемого в одном из доков "Севморзавода" в Севастополе
12:21 04.03.2019
Оккупанты заявляют о начале второго этапа модернизации феодосийского завода "Море"
17:41 22.02.2019
Захваченный оккупантами керченский завод «Залив» спустил на воду новое поисково-спасательное судно
18:41 11.02.2019
Получив в аренду площадку в Севастополе, оккупанты заговорили о поставках судов «Комета» в Азию и на Ближний Восток
13:01 01.02.2019
Крейсер "Москва" ремонтируется в оккупированном Севастополе - модернизацию отложили до 2020-х годов
16:21 31.01.2019
В оккупированном Севастополе 1 февраля начнется ремонт фрегата "Адмирал Григорович"
20:41 23.01.2019
На мощностях захваченного оккупантами Керченского судостроительного завода «Залив» в 2018 году отремонтировано 20 судов
08:08 20.11.2018
" Притягивающий проклятья" авианосец "Адмирал Кузнецов" собираются ремонтировать в оккупированном Севастополе
07:21 16.11.2018
Судостроение в оккупированном Крыму ограниченно в возможностях из-за санкций и требует серьезных инвестиций
Новости
Азербайджан Азербайджан
15:41 01.04.2019
ПВО Азербайджана проводят спецучения / Видео
21:01 29.03.2019
Лідери Вірменії і Азербайджану провели закриту зустріч з врегулювання карабахського конфлікту
10:21 26.03.2019
В Баку сталася масштабна пожежа у торговому центрі / Фото
20:21 25.03.2019
Пашинян и Алиев проведут переговоры по карабахскому урегулированию в Вене
Все новости страны
Армения Армения
12:41 28.03.2019
Российские военнослужащие в горах Армении открыли огонь из «Градов»
16:21 27.03.2019
В Армении решили менять "философию и логику" военной промышленности
14:21 22.03.2019
Глава СНБ Армении: Моя семья не имеет ничего общего с рынком бензина и нефтепродуктов
14:41 07.03.2019
В Армении задержали экс-замглавы Минздрава
Все новости страны
Болгария Болгария
11:45 01.04.2019
МО: Болгария не планирует размещать на своей территории базы ВМС НАТО
12:21 29.03.2019
Болгарія підтвердила підтримку санкцій проти РФ
14:01 22.03.2019
Впервые в истории Болгарии объявлен тендер на поставку нероссийского газа
10:21 22.03.2019
В Болгарии у жилого дома взорвалась бомба
Все новости страны
Греция Греция
19:22 01.04.2019
Суддя від Греції став новим президентом Європейського суду з прав людини
16:01 28.03.2019
Грецию и Турцию свяжет новая грузопассажирская паромная линия
14:01 28.03.2019
У Північній Македонії президент не підписує закони на знак протесту про зміну назви країни
15:21 27.03.2019
Греція відповіла демаршем на переслідування вертольота прем’єра турецькими літаками
Все новости страны
Грузия Грузия
16:01 01.04.2019
В порт Поти вошли корабли второго постоянно действующего морского соединения НАТО (SNMG2)
12:10 01.04.2019
Граждане Грузии могут бесплатно получить удостоверение личности и загранпаспорт
19:41 29.03.2019
Вошедшие в Черное море корабли НАТО посетят грузинский порт Поти
13:01 29.03.2019
Грузия начинает производство электромобилей
Все новости страны
Молдова Молдова
11:21 29.03.2019
Молдова может перейти на американский газ - СМИ
12:21 27.03.2019
Молдова не готова к сокращению транзита газа через Украину
16:01 26.03.2019
Молдова: Проєвропейський блок ACUM висунув кандидатів на посади прем’єра і спікера
16:01 25.03.2019
В Молдове ввели цветовые коды для обозначения уровня террористической угрозы
Все новости страны
Россия Россия
19:49 01.04.2019
Генсек НАТО підтвердив, що у Польщі побудують арсенал армії США
17:41 01.04.2019
НАТО визнає прагнення України стати членом Альянсу, але наполягає на боротьбі з корупцією
16:21 01.04.2019
Из-за санкций катера для ВМФ России оснастили корейскими дизелями
12:35 01.04.2019
Корабли Каспийской флотилии провели учение с силами ПВО
Все новости страны
Румыния Румыния
18:01 01.04.2019
На верфи Damen в Румынии на воду спущено судно обслуживания морских ветряных платформ
12:41 29.03.2019
Президент Румунії оголосив референдум щодо антикорупційних реформ
20:01 28.03.2019
Под видом угля в Румынию пытались вывезти сигареты на 6 млн грн
13:01 26.03.2019
Румыны создают турбореактивную "летающую тарелку" / Видео
Все новости страны
Турция Турция
09:01 01.04.2019
Кандидаты двух партий заявили о победе в Стамбуле
14:41 29.03.2019
Туреччина планує відкрити в Україні логістичний центр
09:21 29.03.2019
Ердоган звинуватив США у фінансовому тиску на Туреччину
21:01 28.03.2019
Турция и Малайзия наладят производство скоростных катеров
Все новости страны
Украина Украина
21:10 01.04.2019
Український флот готується до тренувань з кораблями НАТО
20:47 01.04.2019
У РФ провели перші психіатричні експертизи українським морякам
20:13 01.04.2019
Основная доля загрузки судостроительной отрасли на оккупированном полуострове составляют заказы Минобороны РФ
18:54 01.04.2019
Окупанти відмовляються повідомити родичам заарештованих в окупованому Криму активістів про їхнє місцезнаходження
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс