Оккупанты надеются "на развитие кооперационных связей" судостроителей аннексированного Крыма с предприятиями Краснодарского края.

Об этом в ходе заседания Совета по морской деятельности Краснодарского края заявил "министр" промышленной политики оккупированного Крыма Андрей Васюта, сообщает Крым Информ.

«Налаживание кооперационных связей между судостроительными, судоремонтными и машиностроительными предприятиями наших субъектов может стать предпосылкой для создания судостроительного кластера в Южном федеральном округе», – рассказал Васюта.

Сейчас, по словам "министра", основу судостроительной и судоремонтной отрасли на аннексированном полуострове составляют шесть профильных мероприятий, на которых работают более 6 тыс человек. Основная доля загрузки их производственных мощностей составляют госзаказы, которые выполняются в интересах министерства обороны России и других силовых структур.