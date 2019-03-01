Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс виділить 260 мільйонів доларів на будівництво арсеналу для американських військ у Польщі.

У ґмінній управі Повідз (Великопольське воєводство) зберігатимуть броньовані машини, боєприпаси і зброю американської бригади. Про це повідомляє УНН з посиланням на Польське Радіо.

За інформацією видання, очільник НАТО Йенс Столтенберг повідомив, що штаб-квартира Альянсу підтримала видилення коштів на будівництво, через наявність великого аеропорту поблизу місця розташування майбутнього складу.

"Ця інвестиція в інфраструктуру в центральній Польщі є частиною зусиль, що зміцнюють військову мобільність. Завдяки попередньому розміщенню обладнання ми збільшимо готовність наших військ до бойових дій. Йдеться також про здатність швидко перевозити людей, а не лише важку техніку. Це значуща інвестиція, що показує, як НАТО співпрацює зі США.

Американські сили там дислокуються на основі двосторонньої угоди, але їх підтримують натівські інвестиції. Це добре для НАТО і для нас усіх" – зазначив Столтенберг.

Варто зазначити, що деякі експерти заявляють, що попереднє розміщення військової техніки - це практика, яку застосовували під час холодної війни. У разі конфлікту це дозволить Сполученим Штатам швидко підтримати союзні війська тисячами солдатів та технікою.

За попередніми підрахунками, будівництво почнеться цього літа і триватиме близько двох років.

Як повідомлялося раніше, що НАТО планує збудувати у Польщі об'єкт для зберігання військової техніки США.