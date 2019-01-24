Суддя від Греції Лінос-Александер Сісіліанос став новим президентом Європейського суду з прав людини.

Вибори нового очільника ЄСПЛ відбулися у понеділок, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

Новий президент ЄСПЛ розпочне виконання обов'язків на новому посту з 5 травня.

Сісіліанос до обрання головою ЄСПЛ був віце-президентом цієї інституції.

Суддя є автором п'яти монографій, редактором та співредактором 14 книг, автором близько 100 статей і досліджень з проблематики загального міжнародного права та міжнародного захисту прав людини.