Суддя від Греції став новим президентом Європейського суду з прав людини
|19:22 01.04.2019
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|Греция
Суддя від Греції Лінос-Александер Сісіліанос став новим президентом Європейського суду з прав людини.
Вибори нового очільника ЄСПЛ відбулися у понеділок, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.
Новий президент ЄСПЛ розпочне виконання обов'язків на новому посту з 5 травня.
Сісіліанос до обрання головою ЄСПЛ був віце-президентом цієї інституції.
Суддя є автором п'яти монографій, редактором та співредактором 14 книг, автором близько 100 статей і досліджень з проблематики загального міжнародного права та міжнародного захисту прав людини.
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