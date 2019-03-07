Адміністрація СІЗО №4 у Ростові-на-Дону відмовляється повідомити родичам заарештованих в окупованому Криму активістів "Кримської солідарності" про їхнє місцезнаходження.

Про це у Facebook пише "Кримська солідарність" за результатами зустрічі адвоката Лілі Гемеджи з її підзахисним Русланом Сулеймановим - одним із заарештованих кримських татар, які знаходяться у СІЗО Ростова-на-Дону, повідомляє Укрінформ.

"За словами Руслана Сулейманова, його і всіх раніше затриманих кримських татар, привезли із Сімферополя в Ростов-на-Дону літаком. Усі ілюмінатори в літаку були зашторені, з літака виводили всіх у шапках, з закритими очима, як особливо небезпечних злочинців", - повідомила "Кримська солідарність".

За словами Сулейманова, він довгий час не знав, де знаходиться. І тільки 31 березня, після того, як йому в СІЗО принесли документи, з'ясував, що знаходиться у Ростові-на-Дону.

У СІЗО Сулейманов і решта заарештованих кримських татар попросили, щоб про їхнє місцезнаходження повідомили рідних, а також українського консула в РФ Тараса Малишевського. "Але на свої прохання вони отримали відповідь "не можна", - розповів Сулейманов адвокату.

Як повідомила адвокат, її підзахисний знаходиться в камері розміром 6 на 1,5 метра, під постійним відеоспостереженням. Камера розрахована на двох осіб, але зараз він знаходиться там один.

Як повідомлялося раніше, 27 березня в окупованому Криму пройшли масові обшуки й затримання, в результаті яких було заарештовано 24 осіб.

29 березня всіх заарештованих кримських татар незаконно вивезли в Ростов-на-Дону.