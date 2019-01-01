За 4 роки понад 200 іноземних журналістів попросили дозволу відвідати окупований Крим

18:28 01.04.2019 0 комментариев Крым

З 2015 року понад дві сотні іноземних журналістів попросили у Міністерства інформаційної політики України дозволу на відвідини анексованого Росією Криму.

Про це повідомляє проект Радіо Свобода.

«З 16 вересня 2015 року до 18.03.2019 року МІП розглянув 216 звернень 216 іноземців – представників засобів масової інформації за погодженням видачі спеціального дозволу на в’їзд на тимчасово окуповану територію України і виїзд з неї», – йдеться в повідомленні.

У Мінінформполітики, що з початку року і до 18 березня за дозволом в’їзду до анексованого Криму звернулися 23 іноземні журналісти. Всі звернення були схвалені.

Отримання дозволу на в’їзд до анексованого Криму для іноземців визначені порядком в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, затвердженим постановою Кабміну №367 в червні 2015 року. Згідно з цим порядком, до Криму іноземці повинні в’їжджати тільки через українські пункти пропуску, а дозвіл на це видає Державна міграційна служба.

Для отримання спеціального дозволу іноземні журналісти також повинні отримати лист-погодження Міністерства інформаційної політики.

Раніше правозахисники закликали до спрощення процедури отримання дозволів на в’їзд до анексованого Криму для іноземних адвокатів, правозахисників, журналістів і представників моніторингових місій.

Міністерство закордонних справ України постійно закликає іноземців та осіб без громадянства в’їжджати в анексувати Росією Крим винятково відповідно до законів України і норм міжнародного права.



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