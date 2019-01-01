На верфи Damen в Румынии на воду спущено судно обслуживания морских ветряных платформ

18:01 01.04.2019 0 комментариев Румыния

На верфи Damen Shipyards Galati в Румынии (входит в группу Damen Shipyards Group) 29 марта 2019 года состоялась официальная церемония спуска на воду второго судна обслуживания морских ветряных платформ (SOV) серии 9020, построенного по заказу компании Bibby Marine Services.

Об этом сообщает пресс-служба Damen, передает PortNews.

Судно получило имя Bibby Wavemaster Horizon. 

После передачи судна заказчику в текущем году, судно приступит к выполнению контракта по техническому обслуживанию двух ветряных электростанций Hohe See и Albatros, принадлежащих EnBW и Enbridge и расположенных в немецкой части Северного моря, в интересах Siemens Gamesa Renewable Energy и EnBW.

Проект судна  SOV 9020 был разработан инженерами Damen, опираясь на запросы операторов морской ветроэнергетики. В конструкции судна предусмотрены сходни, система динамического позиционирования DP2. Судно имеет оптимизированные обводы корпуса и отличается максимальной эксплуатационной эффективностью.

Второе судно было заложено одновременно с началом строительства головного судна Bibby WaveMaster 1. В конце 2017 года Bibby Marine Services и Siemens Gamesa подтвердили заказ на строительство второго в серии судна, что позволило Damen ускорить процесс выполнения заказа и построить судно в кратчайшие сроки.

С момента передачи головного судна Bibby WaveMaster 1 в сентябре 2017 года, оно выполняет работы в интересах операторов морских ветропарков и нефтегазовых месторождений. 

Нидерландская компания Damen создана в 1927 году. В настоящее время международная судостроительная группа Damen Shipyards Group(головной офис - г. Горинхем) объединяет 34 судостроительных и судоремонтных верфей по всему миру. Общая численность персонала составляет 10 тыс. человек (3,5 тыс. - в Нидерландах). На сегодняшний день на верфях группы построено более 6 тыс. судов и ежегодно передается в эксплуатацию около 160 новых судов в 100 странах мира. Damen специализируется на строительстве буксиров, катеров, патрульных судов, высокоскоростных судов, грузовых судов, земснарядов, судов для обслуживания морских платформ, судов ЛАРН, фрегатов и мега-яхт. Годовой оборот группы (на 2017 год) достигает 2 млрд евро.

 



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