НАТО визнає прагнення України стати членом Альянсу, але наполягає на боротьбі з корупцією

17:41 01.04.2019 0 комментариев Россия

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявив, що у НАТО визнають прагнення України стати членом Альянсу, проте наголошують на необхідності продовження реформ, в тому числі посилення боротьби з корупцією в сфері оборони та безпеки.

Про це генсек НАТО повідомив на прес-конференції у Брюсселі, передає  УНІАН.

«Що стосується України та її членства в НАТО, ми визнаємо амбіції прагнень України стати членом НАТО», - сказав він.

Столтенберг зауважив, що НАТО співпрацює з Україною, щоб допомогти Києву «просунутися вперед» в напрямку до трансатлантичної інтеграції.

«Ось чому ми маємо всі різні рамкові програми для надання допомоги та підтримки, щоб допомогти Україні зосередитися на найважливіших речах – на реформах», - підкреслив генсек, додавши, що завдяки здійсненим реформам Україна має досягти стандартів НАТО.

«У нас є трастові фонди, є навчання, є різні види діяльності, чим ми допомагаємо Україні», - додав він. Також Столтенберг зазначив, що країни-члени НАТО також надають різні види двосторонньої підтримки.

«Ми твердо віримо, що це має бути основним напрямом – реформи і продовження модернізації та посилення оборонних та безпекових інституцій, в тому числі у питанні боротьби з корупцією», - наголосив генсек Альянсу.
 



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