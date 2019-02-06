Приватна чеська залізнична компанія RegioJet хотіла б налагодити залізничне сполучення з Україною, запустивши поїзд до Мукачево.

Про це повідомляє ЦТС з посиланням на начальника департаменту пасажирських перевезень далекого прямування "Укрзалізниці" Олександра Красноштана, передає УНІАН.

На питання, чи готова УЗ пускати на свою інфраструктуру приватних перевізників, А. Красноштан відповів ствердно, додавши, що від закордонних приватних залізничних компаній надходили відповідні звернення. Одна з таких компаній - RegioJet.

"У нас вже була зустріч з одним з перевізників - RegioJet, у них є велика зацікавленість їздити до Мукачево", - повідомив Красноштан.

Також начальник департаменту пасажирських перевезень далекого прямування УЗ нагадав, що наступного тижня відбудеться пробний рейс за маршрутом Мукачеве-Кошице: "Другого квітня буде тестова поїздка цього поїзда. Ми ще раз відпрацюємо всі технічні деталі зі словацькою стороною і почнемо здійснювати цей рейс з дев'ятого червня".

Як вже писало видання, на маршруті Мукачево-Кошице буде працювати словацький рухомий склад.

RegioJet, також здійснює автобусні перевезення, з 15 квітня минулого року почав здійснювати рейси до Праги з Ужгорода та Мукачево за комбінованою схемою - автобусом з пересадкою на поїзд. Автобус довозить пасажирів з України до Кошице, а вже зі словацького міста поїздом RegioJet можна доїхати до Праги.

Зазначимо, що в Україну хотів би їздити ще один чеський приватний оператор - Leo Express. Дана компанія подала заявку до Адміністрації залізничного транспорту Польщі щодо запуску з грудня 2019 року потяги за маршрутом Прага-Краків-Медика (польсько-український кордон). При цьому, Leo Express висловили бажання продовжити маршрут поїзда на територію України - до станції Мостиська-1 у Львівській області, куди доходить колія європейського стандарту 1435 мм



