Ernest Airlines з 14 червня відновить перервані на початку цього року польоти з Венеції до Львова.

Про це повідомляє Цензор, передає УНІАН.

"Рейси будуть виконуватися тричі на тиждень щопонеділка, щосереди та щоп'ятниці", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що продаж квитків відкритий на дати до 26 жовтня включно. Мінімальна вартість перельоту в одну сторону починається від 66 євро.

"Після відновлення рейсів Венеція-Львів маршрутна мережа Ernest Airlines зі Львова буде включати чотири міста - Бергамо, Неаполь, Рим і Венеція", - підкреслює видання.

Раніше лоукост літав також до Львова з міланського аеропорту "Мальпенса", однак польоти були припинені 21 січня одночасно з зупиненням виконання рейсів з Венеції.