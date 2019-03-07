Італійський лоукостер відновить польоти до Львова з Венеції
|17:01 01.04.2019
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|Украина
Ernest Airlines з 14 червня відновить перервані на початку цього року польоти з Венеції до Львова.
Про це повідомляє Цензор, передає УНІАН.
"Рейси будуть виконуватися тричі на тиждень щопонеділка, щосереди та щоп'ятниці", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що продаж квитків відкритий на дати до 26 жовтня включно. Мінімальна вартість перельоту в одну сторону починається від 66 євро.
"Після відновлення рейсів Венеція-Львів маршрутна мережа Ernest Airlines зі Львова буде включати чотири міста - Бергамо, Неаполь, Рим і Венеція", - підкреслює видання.
Раніше лоукост літав також до Львова з міланського аеропорту "Мальпенса", однак польоти були припинені 21 січня одночасно з зупиненням виконання рейсів з Венеції.
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