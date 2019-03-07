Мариупольский порт посетили журналисты «Голоса Америки», Al Jazeera и Libération

16:41 01.04.2019 0 комментариев Украина

Мариупольский морской порт в марте 2019 года по-прежнему привлекал внимание иностранных журналистов из разных стран.

Об этом сообщила пресс-служба ГП «Мариупольский морской торговый порт» (ММТП), передают Порты Украины.

«Все они стремились встретиться с директором Александром Олейником и именно из его уст узнать о ситуации на нашем предприятии, в Азовском море и Керчь-Еникальском канале», — отметила пресс-служба.

В частности, гавань посетили съемочные группы американской телерадиокомпании Voice of America («Голос Америки») и телеканала Al Jazeera, журналисты Международного французского радио MFI Хелен Габриелиан и Анастасия Беччио, корреспондент французской газеы Libération Вероника Дорман, представители французского издания LaCroix — журналист Оливье Таллес и фотограф Антон Скиба. Кроме того, в рамках пресс-тура, организованного Академией украинской прессы и Посольством США в Украине, в порту побывала делегация журналистов из Грузии, Черногории и Венгрии.

По данным пресс-службы, за пять лет военной агрессии Российской Федерации (РФ) госстивидор потерял 10-11 млн тонн грузов, что эквивалентно около €200 млн. За этот период госстивидор сократил географию поставок с 58 до 24 государств. Проблемы предприятия вызваны строительством моста через Керченский пролив и досмотром судов в Керчь-Еникальском канале.

Действия РФ в Керченском проливе и Азовском море в мае-ноябре 2018 года создавали препятствия свободному судоходству 727 раз. В частности, зафиксированы 110 остановок судов посреди моря, 316 случаев искусственного удержания в Керченском проливе до разрешения на проход в Азовское море и 301 случай искусственного удержания на якорной стоянке в Азовском море перед входом в Керченский проливе до разрешения на проход в Черное море.

Задержания спецслужбами РФ в акватории Азовского моря торговых судов, следующих в Мариупольский и Бердянский порты или обратно, фиксируются с апреля 2018 года. В результате задержаний суда простаивают до нескольких дней, а судовладельцы несут дополнительные расходы. В июне в Мариупольском порту произошел простой из-за остановки российскими силовиками нескольких торговых судов в Азовском море.

Мариупольский морской порт расположен в северо-западной части Таганрогского залива Азовского моря, в 14 милях от входа в залив. Акватория порта включает внутренний и внешний рейды. Количество грузовых причалов — 18, длина грузового причального фронта — 3,657 километра. ГП «ММТП» является единственным портовым оператором Мариупольского морского порта.

Мариупольский морской порт в 2018 году сократил грузооборот по сравнению с 2017 годом на 9,6% — до 5,887 млн тонн. Удельный вес порта в грузообороте морских портов Украины составил 4,4% против 4,9% в 2017 году.



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