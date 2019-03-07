Российские промышленники, поставщики и флот продолжают работу в режиме санкций, диверсифицируя поставки двигателей. Россия все больше смотрит в сторону азиатских производителей вместо западных.

Так, катера проекта 23370М для ВМФ РФ производства "КАМПО" оснастили корейскими дизелями Doosan, двигателями той же марки могут оснастить экспортную версию катера проекта 03160 "Раптор" разработки и производства "Пеллы".

Об этом Mil.Press FlotProm сообщили два отраслевых источника, знакомых с ситуацией.

Ранее катера проекта 23370 оснащали дизелями IVECO. Более мощные двигатели Doosan позволят судам проекта 23370М развивать бо́льшую скорость, рассказали журналисту издания в "КАМПО".



"При этом взаимодействие с китайскими производителями происходит непросто, у отечественных заказчиков есть вопросы и к качеству, и к стоимости продукции из КНР, – отметил источник. – А в той же Южной Корее не так много хороших производителей дизелей".

Компетенций российских дизелестроителей для небольших судов не хватает, отчего поставки иностранных машин в этом сегменте пока остаются безальтернативными. Вместе с тем вызывает вопросы качество ГСМ, флот РФ выражает в связи с этим озабоченность, добавил он.

В августе 2018 года стало известно об ограничении Швецией поставки агрегатов Volvo-Penta для российской оборонки.

В начале 2019 года журналисты узнали об отказе американской компании Mercury Marine осуществлять техподдержку силовикам в оккупированном Крыму, использующим двигатели этой фирмы.

Подобные ограничения могут ввести Caterpillar и MAN: власти США и ФРГ продолжают ограничивать поставки в Россию.



Российский Тутаевский моторный завод в феврале презентовал семейство новых высокооборотных двигателей мощностью от 294 до 1324 кВт (от 400 до 1800 л.с.).

В СПбГМТУ назвал линейку перспективной для флота: правда, дизели придется доработать.