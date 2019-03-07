Из-за санкций катера для ВМФ России оснастили корейскими дизелями

16:21 01.04.2019 0 комментариев Россия

Российские промышленники, поставщики и флот продолжают работу в режиме санкций, диверсифицируя поставки двигателей. Россия все больше смотрит в сторону азиатских производителей вместо западных.

Так, катера проекта 23370М для ВМФ РФ производства "КАМПО" оснастили корейскими дизелями Doosan, двигателями той же марки могут оснастить экспортную версию катера проекта 03160 "Раптор" разработки и производства "Пеллы".

Об этом Mil.Press FlotProm сообщили два отраслевых источника, знакомых с ситуацией.

Ранее катера проекта 23370 оснащали дизелями IVECO. Более мощные двигатели Doosan позволят судам проекта 23370М развивать бо́льшую скорость, рассказали журналисту издания в "КАМПО". 

"При этом взаимодействие с китайскими производителями происходит непросто, у отечественных заказчиков есть вопросы и к качеству, и к стоимости продукции из КНР, – отметил источник. – А в той же Южной Корее не так много хороших производителей дизелей".

Компетенций российских дизелестроителей для небольших судов не хватает, отчего поставки иностранных машин в этом сегменте пока остаются безальтернативными. Вместе с тем вызывает вопросы качество ГСМ, флот РФ выражает в связи с этим озабоченность, добавил он.

В августе 2018 года стало известно об ограничении Швецией поставки агрегатов Volvo-Penta для российской оборонки.

В начале 2019 года журналисты узнали об отказе американской компании Mercury Marine осуществлять техподдержку силовикам в оккупированном Крыму, использующим двигатели этой фирмы.

Подобные ограничения могут ввести Caterpillar и MAN: власти США и ФРГ продолжают ограничивать поставки в Россию. 

Российский Тутаевский моторный завод в феврале презентовал семейство новых высокооборотных двигателей мощностью от 294 до 1324 кВт (от 400 до 1800 л.с.).

В СПбГМТУ назвал линейку перспективной для флота: правда, дизели придется доработать. 

 



Ещё на эту тему:

18:21 22.03.2019
Минфин США заподозрил два российских порта в нарушении санкционного режима
08:41 22.03.2019
Мінфін США включив два російські судна до списку порушників санкційного режиму
09:01 21.03.2019
США вважають що санкції вже створили розбіжності між олігархами і Кремлем
19:41 15.03.2019
Wall Street Journal: Санкції не заважають Росії нарощувати економічний вплив на Європу
16:01 13.03.2019
Mastercard і Visa перестали обслуговувати клієнтів російського банку
08:41 13.03.2019
Палата представителей США обязала Нацразведку раскрыть доходы Путина
15:51 12.03.2019
Конгресс США рассмотрит сразу четыре законопроекта направленными лично против президента России Владимира Путина
15:01 11.03.2019
В южнокорейском порту из-за санкций США отказались заправлять российское судно
20:21 07.03.2019
Кабмин РФ оценил насколько сильно новые санкции США ударили по главному проекту гражданской авиации
17:41 06.03.2019
Нові санкції США можуть зачепити і газові проекти всередині РФ
18:01 05.03.2019
Из-за угрозы санкций правительство РФ закрепляет за профильным банком обслуживание гособоронзаказа
20:41 01.03.2019
Производители оружия в РФ из-за санкций теряют миллиарды
Новости
Азербайджан Азербайджан
15:41 01.04.2019
ПВО Азербайджана проводят спецучения / Видео
21:01 29.03.2019
Лідери Вірменії і Азербайджану провели закриту зустріч з врегулювання карабахського конфлікту
10:21 26.03.2019
В Баку сталася масштабна пожежа у торговому центрі / Фото
20:21 25.03.2019
Пашинян и Алиев проведут переговоры по карабахскому урегулированию в Вене
Все новости страны
Армения Армения
12:41 28.03.2019
Российские военнослужащие в горах Армении открыли огонь из «Градов»
16:21 27.03.2019
В Армении решили менять "философию и логику" военной промышленности
14:21 22.03.2019
Глава СНБ Армении: Моя семья не имеет ничего общего с рынком бензина и нефтепродуктов
14:41 07.03.2019
В Армении задержали экс-замглавы Минздрава
Все новости страны
Болгария Болгария
11:45 01.04.2019
МО: Болгария не планирует размещать на своей территории базы ВМС НАТО
12:21 29.03.2019
Болгарія підтвердила підтримку санкцій проти РФ
14:01 22.03.2019
Впервые в истории Болгарии объявлен тендер на поставку нероссийского газа
10:21 22.03.2019
В Болгарии у жилого дома взорвалась бомба
Все новости страны
Греция Греция
19:22 01.04.2019
Суддя від Греції став новим президентом Європейського суду з прав людини
16:01 28.03.2019
Грецию и Турцию свяжет новая грузопассажирская паромная линия
14:01 28.03.2019
У Північній Македонії президент не підписує закони на знак протесту про зміну назви країни
15:21 27.03.2019
Греція відповіла демаршем на переслідування вертольота прем’єра турецькими літаками
Все новости страны
Грузия Грузия
16:01 01.04.2019
В порт Поти вошли корабли второго постоянно действующего морского соединения НАТО (SNMG2)
12:10 01.04.2019
Граждане Грузии могут бесплатно получить удостоверение личности и загранпаспорт
19:41 29.03.2019
Вошедшие в Черное море корабли НАТО посетят грузинский порт Поти
13:01 29.03.2019
Грузия начинает производство электромобилей
Все новости страны
Молдова Молдова
11:21 29.03.2019
Молдова может перейти на американский газ - СМИ
12:21 27.03.2019
Молдова не готова к сокращению транзита газа через Украину
16:01 26.03.2019
Молдова: Проєвропейський блок ACUM висунув кандидатів на посади прем’єра і спікера
16:01 25.03.2019
В Молдове ввели цветовые коды для обозначения уровня террористической угрозы
Все новости страны
Россия Россия
19:49 01.04.2019
Генсек НАТО підтвердив, що у Польщі побудують арсенал армії США
17:41 01.04.2019
НАТО визнає прагнення України стати членом Альянсу, але наполягає на боротьбі з корупцією
16:21 01.04.2019
Из-за санкций катера для ВМФ России оснастили корейскими дизелями
12:35 01.04.2019
Корабли Каспийской флотилии провели учение с силами ПВО
Все новости страны
Румыния Румыния
18:01 01.04.2019
На верфи Damen в Румынии на воду спущено судно обслуживания морских ветряных платформ
12:41 29.03.2019
Президент Румунії оголосив референдум щодо антикорупційних реформ
20:01 28.03.2019
Под видом угля в Румынию пытались вывезти сигареты на 6 млн грн
13:01 26.03.2019
Румыны создают турбореактивную "летающую тарелку" / Видео
Все новости страны
Турция Турция
09:01 01.04.2019
Кандидаты двух партий заявили о победе в Стамбуле
14:41 29.03.2019
Туреччина планує відкрити в Україні логістичний центр
09:21 29.03.2019
Ердоган звинуватив США у фінансовому тиску на Туреччину
21:01 28.03.2019
Турция и Малайзия наладят производство скоростных катеров
Все новости страны
Украина Украина
21:10 01.04.2019
Український флот готується до тренувань з кораблями НАТО
20:47 01.04.2019
У РФ провели перші психіатричні експертизи українським морякам
20:13 01.04.2019
Основная доля загрузки судостроительной отрасли на оккупированном полуострове составляют заказы Минобороны РФ
18:54 01.04.2019
Окупанти відмовляються повідомити родичам заарештованих в окупованому Криму активістів про їхнє місцезнаходження
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс