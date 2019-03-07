Во вторник, 2 апреля, Лефортовский суд рассмотрит две жалобы, поданные в интересах военнопленных моряков Андрея Артеменко и Андрея Эйдера на отказ следствия в приобщении резолюции ПАСЕ.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов, пишет ATR.

«2 апреля в Лефортовском районном суде состоятся судебные заседания по жалобам, поданным в порядке ст. 125 УПК РФ в интересах военнопленных Андрея Артеменко и Андрея Эйдера», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее суд в РФ отказался приобщить к материалам дела резолюцию ПАСЕ, согласно которой в отношении захваченных моряков должны применяться нормы международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции, и доклад УВКПЧ ООН, в котором моряки признаются военнопленными.

Как сообщалось 25 ноября 2018 года три корабля Военно-морских сил Вооруженных сил Украины были обстреляны и захвачены российскими военными в районе Керченского пролива. В ходе атаки РФ были захвачены 24 военнопленных. Все они были арестованы в Крыму и затем незаконно вывезены на территорию России.