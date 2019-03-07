Суд в РФ рассмотрит жалобы в отношении военнопленных моряков

15:01 01.04.2019 0 комментариев Крым

Во вторник, 2 апреля, Лефортовский суд рассмотрит две жалобы, поданные в интересах военнопленных моряков Андрея Артеменко и Андрея Эйдера на отказ следствия в приобщении резолюции ПАСЕ.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов, пишет ATR.

«2 апреля в Лефортовском районном суде состоятся судебные заседания по жалобам, поданным в порядке ст. 125 УПК РФ в интересах военнопленных Андрея Артеменко и Андрея Эйдера», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее суд в РФ отказался приобщить к материалам дела резолюцию ПАСЕ, согласно которой в отношении захваченных моряков должны применяться нормы международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции, и доклад УВКПЧ ООН, в котором моряки признаются военнопленными.

Как сообщалось 25 ноября 2018 года три корабля Военно-морских сил Вооруженных сил Украины были обстреляны и захвачены российскими военными в районе Керченского пролива. В ходе атаки РФ были захвачены 24 военнопленных. Все они были арестованы в Крыму и затем незаконно вывезены на территорию России.



Ещё на эту тему:

20:47 01.04.2019
У РФ провели перші психіатричні експертизи українським морякам
16:41 01.04.2019
Мариупольский порт посетили журналисты «Голоса Америки», Al Jazeera и Libération
14:01 01.04.2019
Голови МЗС НАТО обговорять посилення оборони у Чорному морі
10:01 01.04.2019
Зенитчики ЧФ страны оккупанта проводят учения по обороне важных объектов от авиаударов
09:41 01.04.2019
Учебная тревога объявлена одновременно в трех регионах РФ и оккупированном Крыму
18:21 29.03.2019
ФСБ назначила новую экспертизу в отношении военнопленных моряков
16:21 29.03.2019
Подлодка ЧФ оккупантов прибыла в Севастополь после обстрелов крылатыми ракетами территории Сирии
11:41 29.03.2019
Американский военный самолет провел разведку у оккупированного Крыма
10:21 29.03.2019
Десантные корабли ЧФ оккупантов вернулись в Севастополь после учений
15:01 28.03.2019
Оккупанты учились не пропускать "условные иностранные военные корабли-нарушители" через Керченский пролив
11:41 28.03.2019
Наречена полоненого українського моряка повідомила про можливе весілля в московському СІЗО
11:01 28.03.2019
Боевое расчеты ЗРПК «Панцирь» ЧФ оккупантов провели учения в Крыму
Новости
Азербайджан Азербайджан
15:41 01.04.2019
ПВО Азербайджана проводят спецучения / Видео
21:01 29.03.2019
Лідери Вірменії і Азербайджану провели закриту зустріч з врегулювання карабахського конфлікту
10:21 26.03.2019
В Баку сталася масштабна пожежа у торговому центрі / Фото
20:21 25.03.2019
Пашинян и Алиев проведут переговоры по карабахскому урегулированию в Вене
Все новости страны
Армения Армения
12:41 28.03.2019
Российские военнослужащие в горах Армении открыли огонь из «Градов»
16:21 27.03.2019
В Армении решили менять "философию и логику" военной промышленности
14:21 22.03.2019
Глава СНБ Армении: Моя семья не имеет ничего общего с рынком бензина и нефтепродуктов
14:41 07.03.2019
В Армении задержали экс-замглавы Минздрава
Все новости страны
Болгария Болгария
11:45 01.04.2019
МО: Болгария не планирует размещать на своей территории базы ВМС НАТО
12:21 29.03.2019
Болгарія підтвердила підтримку санкцій проти РФ
14:01 22.03.2019
Впервые в истории Болгарии объявлен тендер на поставку нероссийского газа
10:21 22.03.2019
В Болгарии у жилого дома взорвалась бомба
Все новости страны
Греция Греция
19:22 01.04.2019
Суддя від Греції став новим президентом Європейського суду з прав людини
16:01 28.03.2019
Грецию и Турцию свяжет новая грузопассажирская паромная линия
14:01 28.03.2019
У Північній Македонії президент не підписує закони на знак протесту про зміну назви країни
15:21 27.03.2019
Греція відповіла демаршем на переслідування вертольота прем’єра турецькими літаками
Все новости страны
Грузия Грузия
16:01 01.04.2019
В порт Поти вошли корабли второго постоянно действующего морского соединения НАТО (SNMG2)
12:10 01.04.2019
Граждане Грузии могут бесплатно получить удостоверение личности и загранпаспорт
19:41 29.03.2019
Вошедшие в Черное море корабли НАТО посетят грузинский порт Поти
13:01 29.03.2019
Грузия начинает производство электромобилей
Все новости страны
Молдова Молдова
11:21 29.03.2019
Молдова может перейти на американский газ - СМИ
12:21 27.03.2019
Молдова не готова к сокращению транзита газа через Украину
16:01 26.03.2019
Молдова: Проєвропейський блок ACUM висунув кандидатів на посади прем’єра і спікера
16:01 25.03.2019
В Молдове ввели цветовые коды для обозначения уровня террористической угрозы
Все новости страны
Россия Россия
19:49 01.04.2019
Генсек НАТО підтвердив, що у Польщі побудують арсенал армії США
17:41 01.04.2019
НАТО визнає прагнення України стати членом Альянсу, але наполягає на боротьбі з корупцією
16:21 01.04.2019
Из-за санкций катера для ВМФ России оснастили корейскими дизелями
12:35 01.04.2019
Корабли Каспийской флотилии провели учение с силами ПВО
Все новости страны
Румыния Румыния
18:01 01.04.2019
На верфи Damen в Румынии на воду спущено судно обслуживания морских ветряных платформ
12:41 29.03.2019
Президент Румунії оголосив референдум щодо антикорупційних реформ
20:01 28.03.2019
Под видом угля в Румынию пытались вывезти сигареты на 6 млн грн
13:01 26.03.2019
Румыны создают турбореактивную "летающую тарелку" / Видео
Все новости страны
Турция Турция
09:01 01.04.2019
Кандидаты двух партий заявили о победе в Стамбуле
14:41 29.03.2019
Туреччина планує відкрити в Україні логістичний центр
09:21 29.03.2019
Ердоган звинуватив США у фінансовому тиску на Туреччину
21:01 28.03.2019
Турция и Малайзия наладят производство скоростных катеров
Все новости страны
Украина Украина
21:10 01.04.2019
Український флот готується до тренувань з кораблями НАТО
20:47 01.04.2019
У РФ провели перші психіатричні експертизи українським морякам
20:13 01.04.2019
Основная доля загрузки судостроительной отрасли на оккупированном полуострове составляют заказы Минобороны РФ
18:54 01.04.2019
Окупанти відмовляються повідомити родичам заарештованих в окупованому Криму активістів про їхнє місцезнаходження
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс