Суд в РФ рассмотрит жалобы в отношении военнопленных моряков
|15:01 01.04.2019
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|Крым
Во вторник, 2 апреля, Лефортовский суд рассмотрит две жалобы, поданные в интересах военнопленных моряков Андрея Артеменко и Андрея Эйдера на отказ следствия в приобщении резолюции ПАСЕ.
Об этом сообщил адвокат Николай Полозов, пишет ATR.
«2 апреля в Лефортовском районном суде состоятся судебные заседания по жалобам, поданным в порядке ст. 125 УПК РФ в интересах военнопленных Андрея Артеменко и Андрея Эйдера», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее суд в РФ отказался приобщить к материалам дела резолюцию ПАСЕ, согласно которой в отношении захваченных моряков должны применяться нормы международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции, и доклад УВКПЧ ООН, в котором моряки признаются военнопленными.
Как сообщалось 25 ноября 2018 года три корабля Военно-морских сил Вооруженных сил Украины были обстреляны и захвачены российскими военными в районе Керченского пролива. В ходе атаки РФ были захвачены 24 военнопленных. Все они были арестованы в Крыму и затем незаконно вывезены на территорию России.
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