В порт Поти вошли корабли второго постоянно действующего морского соединения НАТО (SNMG2)

16:01 01.04.2019 0 комментариев Грузия

В порт Поти вошли корабли второго постоянно действующего морского соединения НАТО (SNMG2).

Гостей встретили директор департамента береговой охраны, капитан первого ранга Темур Кванталиани, посол Польши в Грузии, представители местного самоуправления и Связного офиса НАТО, сообщает Грузия Online.

В состав второго постоянно действующего морского соединения НАТО входят: флагманское судно „HNLMS Evertsen“ (Нидерланды), „TCG Yildirim“ (Турция), “BGS DRAZKI” (Болгари) и ”ROS Regele Ferdinand” (Румыния).

Командующий соединением Будевейн Бутс.

В рамках визита командующий встретится с руководителем береговой охраны Грузии. Также пройдут рабочие встречи, культурные и спортивные мероприятия.

«То что, что Россия, используя силу, изменила границы, для нас неприемлемо и именно с учетом активной агрессивности, которую осуществляет Россия, мы увеличили свое представительство в Черноморском регионе. Наша цель - укрепить отношения с Грузией. Мы и в прошлом проводили учения вместе с морскими силами Грузии и планируем это и в будущем», - заявил журналистам контр-адмирал Бутс.

Корабли НАТО останутся в порту Поти до 4 апреля и вместе с департаментом береговой охраны МВД Грузии примут участие в учениях.



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