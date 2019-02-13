В порт Поти вошли корабли второго постоянно действующего морского соединения НАТО (SNMG2)
|16:01 01.04.2019
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|Грузия
В порт Поти вошли корабли второго постоянно действующего морского соединения НАТО (SNMG2).
Гостей встретили директор департамента береговой охраны, капитан первого ранга Темур Кванталиани, посол Польши в Грузии, представители местного самоуправления и Связного офиса НАТО, сообщает Грузия Online.
В состав второго постоянно действующего морского соединения НАТО входят: флагманское судно „HNLMS Evertsen“ (Нидерланды), „TCG Yildirim“ (Турция), “BGS DRAZKI” (Болгари) и ”ROS Regele Ferdinand” (Румыния).
Командующий соединением Будевейн Бутс.
В рамках визита командующий встретится с руководителем береговой охраны Грузии. Также пройдут рабочие встречи, культурные и спортивные мероприятия.
«То что, что Россия, используя силу, изменила границы, для нас неприемлемо и именно с учетом активной агрессивности, которую осуществляет Россия, мы увеличили свое представительство в Черноморском регионе. Наша цель - укрепить отношения с Грузией. Мы и в прошлом проводили учения вместе с морскими силами Грузии и планируем это и в будущем», - заявил журналистам контр-адмирал Бутс.
Корабли НАТО останутся в порту Поти до 4 апреля и вместе с департаментом береговой охраны МВД Грузии примут участие в учениях.
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