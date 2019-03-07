Оккупанты ждут 1,3 млрд руб из российского бюджета на спасение крымского здравоохранения

14:41 01.04.2019 0 комментариев Крым

Оккупированный Крым получит в 2019 году 1,185 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию программ, предусмотренных нацпроектом "Здравоохранение".

Об этом сообщили ТАСС в "Министерстве здравоохранения" оккупированного  Крыма.

"На реализацию национального проекта "Здравоохранение" в Республике Крым на 2019 год утверждено финансирование в объеме 1185,6 млн рублей из федерального бюджета и 190,889 млн рублей из регионального бюджета. До конца 2024 года на реализацию соответствующих программ планируется израсходовать 8 млрд рублей", - уточнили в оккупационном ведомстве.

Эти средства, в частности, будут направлены на подготовку проектно-сметной документации для строительства 32 фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. Также планируется дооснастить медицинским оборудованием 20% детских поликлиник и поликлинических отделений, добавили в "министерстве".

НРоссийский нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.



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