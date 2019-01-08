Оккупанты обещают освободить от налогов крымские санатории и пансионаты
|14:21 01.04.2019
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|Крым
Профильный комитет оккупационного "парламента" Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму выступил за введение нулевой налоговой ставки на прибыль и землю от 2 до 5 лет для предприятий санаторно-курортного комплекса полуострова.
Об этом сообщают Новости Крыма.
Как отметил "министр" курортов и туризма оккупационного "праительства" Вадим Волченко, с целью выведения «из тени» малых средств размещения разрабатываются законодательные инициативы для рассмотрения их на федеральном уровне. Среди таких предложений: участие с 2020 года оккупированного Крыма в эксперименте по налогообложению самозанятых граждан; введение нулевой налоговой ставки на срок от 2 до 5 лет; смягчение требований органов контроля и надзора к ведению деятельности малых средств размещения; наделение органов контроля и надзора полномочиями по проведению проверок в жилых помещениях.
К мероприятиям субъектового уровня отнесено снижение налога на землю (установление ставки в размере 0,1% для собственников малых средств размещения); введение моратория на проверки для участников программы легализации.
Кроме того, "глава курортного ведомства" считает необходимым создать реестр участников проекта легализации, продлить административный муниципальный контроль для выявления малых средств размещения, предоставляющих услуги временного размещения, а также предоставить субсидии на частичное возмещение расходов по классификации мини-отелей состоящих в Реестре участников программы легализации.
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