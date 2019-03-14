Два корабля НАТО зашли в Одессу: на борт обещают пустить всех желающих / Фото
|15:21 01.04.2019
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|Украина
Сразу два корабля НАТО зашли сегодня утром в одесский морской порт. Испанский фрегат F81 Santa Maria и канадский FHH333 Toronto были пришвартованы к 18 и 19 причалам морвокзала.
Об єтом сообщает корреспондент «Думской».
Оба фрегата входят в состав постоянной группы SNMG2, которая несет дежурство в Средиземном море. 29 марта она вошла в черноморский регион, ведомая флагманом – голландским фрегатом F805 Eversten. Здесь к группе присоединился турецкий фрегат TCG Gelibolu F493. В Одессу, однако, заглянули только два корабля.
«Санта Мария» и «Торонто» пробудут у нас до позднего вечера 3 апреля. Сегодня они будут открыты для посещения – канадский с 13 до 17, а испанский с 16 до 19 часов.
После посещения Одессы корабли примут участие в учениях типа PASSEX совместно с кораблями Военно-морских сил Украины.
«Санта-Мария» является первым из шести испанских фрегатов одноименного типа. Он построен компанией Bazan на основе очень удачных американских фрегатов типа Oliver Hazard Perry. Принят в состав испанских ВМС в октябре 1986 года. Вся шестерка испанских фрегатов немного больше по размерам, чем американские, и поэтому имеют больше вариантов для модернизации.
Длина корабля 139, ширина 14,3, осадка 8,6 метров. Водоизмещение около 4000 тонн. Две газовые турбины суммарной мощностью 41 тысяч л.с. разгоняют его до 30 узлов. На борту различное артиллерийское, торпедное и зенитное вооружение, а также противокорабельные ракеты Harpoon. Авиационное вооружение – вертолет SH-60 Seahawk.
Фрегат «Торонто» стал четвертым канадским фрегатом типа «Галифакс» и был принят в состав ВМС Канады в июле 1993 года. Полное водоизмещение около 5000 тонн, длина 134, ширина 6,5, осадка 7,1 метра. Скорость около 30 узлов. На борту артиллерийское, торпедное и ракетное вооружение. Авиация – вертолет Sikorsky SH-148.
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