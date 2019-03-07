Голови МЗС НАТО обговорять посилення оборони у Чорному морі
|14:01 01.04.2019
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|Крым
3-4 квітня голови МЗС НАТО проведуть у Вашингтоні зустріч, присвячену 70-річчю утворення Альянсу, на якій обговорять посилення оборони у Чорному морі.
Про це заявила постійний представник США при НАТО Кей Бейлі Гатчінсон на прес-конференції у Брюсселі, повідомляє Європейська правда.
Гатчісон попросили уточнити додаткові кроки НАТО через дії РФ в Україні, які анонсував перед зустріччю державний секретар США Майк Помпео.
"Частиною наших зусиль буде розгляд того, як ми можемо забезпечити оборону у районі Чорного моря. І це спричинено російською агресією проти України", - сказала Гатчінсон.
"Вони (росіяни - ЄП) продовжують спроби дестабілізувати Україну і мілітиразувати Крим, який є частиною України, нещодавно захопили кораблі і моряків посадили до в'язниці у Москві. Це за межею прийнятного. Ми шукатимемо шляхи, щоб робити більше у регіоні Чорного моря. Буде більше нагляду, буде більше кораблів у Чорному морі від членів НАТО, а також вже є санкції проти людей, відповідальних за захоплення українських моряків, і ми закликаємо звільнити їх", - додала вона.
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