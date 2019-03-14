США сподіваються побачити Україну і Грузію у складі НАТО
|13:41 01.04.2019
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|Украина
Сполучені Штати Америки сподівються, що у майбутньому Україна та Грузія стануть членами Північноатлантичного Альянсу.
Про це на брифінгу в Брюсселі у понеділок, 1 квітня, заявила постійна представниця США при НАТО Кей Бейлі Гатчінсон, повідомляє Європейська правда.
"У нас є партнерство з Україною та Грузією. І я сподіваюсь, що одного дня вони зможуть стати членами НАТО", - сказала представниця США.
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Відповідаючи на запитання, чи визнають у НАТО прогрес з боку України та Грузії на шляху до Альянсу, Гатчінсон відповілда схвально.
"Це народи, які провели реформи у своїх країнах. У них є дух, що є дуже важливо. У нас тісний союз з Україною та Грузією. Ми продовжимо працювати над ним", - зазначила вона.
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