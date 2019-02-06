Для патрулювання Чорного та Азовського морів призначено вісім тактичних груп - Держпогранслужба

13:21 01.04.2019 0 комментариев Украина

Для патрулювання Чорного та Азовського морів, річки Дунай призначено вісім тактичних груп, які забезпечуватимуть контроль за рейдовими стоянками українських портів, відстежуватимуть дотримання законодавства.

Морська охорона з метою контролю за дотриманням прикордонного законодавства, режиму державного кордону, забезпечення у внутрішніх водах і територіальному морі України режиму судноплавства, посилила свою присутність в зоні відповідальності шляхом збільшення задіяного у службі корабельно-катерного складу, пише прес-служба Державної прикордонної служби України.

Для патрулювання Чорного та Азовського морів, річки Дунай призначено вісім тактичних груп, які забезпечуватимуть контроль за рейдовими стоянками українських портів, відстежуватимуть дотримання законодавства України в її прилеглій зоні, у виключній (морській) економ зоні суднами закордонного прямування та внутрішнього сполучення.

Перебування корабельно-катерного складу на службі в морі організовано таким чином, щоб в змінно-вахтовий спосіб забезпечити якісне викриття та відстеження обстановки навколо стратегічних об’єкті, а саме – портів, нафтових терміналів, тощо, унебезпечуючи створення провокацій, диверсійних та інших незаконних дій, зокрема в день виборів в країні.

Водночас, керівництвом Регіонального управління морської охорони Держприкордонслужби розподіл сил та засобів спланований таким чином, що кожному військовослужбовцю надано можливість реалізувати конституційне право волевиявлення на виборах Президента України.



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