Оккупанты вернут междугородние автобусы на старую дорогу: новая "Таврида" для них опасна

13:01 01.04.2019 0 комментариев Крым

Оккупационные "власти" Крыма рассматривают возможность переноса маршрутов междугородных автобусов, следующих от Керчи до Симферополя, с трассы Таврида на старую дорогу.

Об этом сообщил т.н. "вице-премьер" оккупационного правительства Крыма Михаил Селезнев, пишут Новости Крыма.

"От ГИБДД мы получаем конкретные замечания о том, что большое количество ДТП (на трассе «Таврида»). Чтобы обезопасить общественный междугородный транспорт, мы решили рассмотреть возможность запуска автобусов по старой дороге. Там есть большое количество пунктов, где можно остановиться – пообедать, сходить в туалет и все, что с этим связано. А самое главное, что там нет большого потока и скоростного режима, это точно обезопасит всех, кто едет в этих автобусах", – сообщил Селезнев.

Решение о переносе маршрутов междугородных автобусов на старую трассу будет рассмотрено на ближайшей комиссии при правительстве республики, отметил Селезнев. «Сейчас мы с ГИБДД согласовываем. На ближайшей комиссии будем принимать решение. Еще раз повторю, что это делается только для безопасности. С учетом того, что на старой дороге интенсивность сейчас не такая большая, то потери во времени (для пассажирских автобусов) составят не больше 15-20 минут», – добавил "вице-премьер".

"Министр" транспорта оккупированного Крыма Сергей Карпов в свою очередь напомнил, что старой дорогой могут пользоваться все автомобилисты, движение на ней осуществляется без ограничений. 

Первая очередь новой трассы «Таврида» в оккупированном Крыму – 190-километровый участок от Керчи до Симферополя – был открыт для движения в последних числах декабря. Сейчас автомобилисты могут ездить по двум полосам: по одной в каждом направлении. В связи с продолжением строительных работ на трассе действует ограничение скорости 60 км/ч. Из-за увеличения количества ДТП на открытых участках новой трассы было принято решение к началу курортного сезона увеличить на дороге число передвижных постов контроля скорости.



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