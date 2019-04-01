Граждане Грузии могут бесплатно получить удостоверение личности и загранпаспорт
|12:10 01.04.2019
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|Грузия
Граждане Грузии с 1 апреля могут бесплатно поменять удостоверение личности старого типа на документ нового образца – пластиковую ID карту.
По инициативе Министерства юстиции с 1 апреля по 1 мая включительно граждане смогут бесплатно получить не только удостоверение личности, но и биометрический заграничный паспорт сообщает sputnik-georgia со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Бесплатно удостоверение личности и загранпаспорт могут получить граждане Грузии, которые на данный момент имеют ламинированное бумажное удостоверение личности и до этого на их имя никогда не выдавали электронную версию документа.
Желающие воспользоваться данной акцией могут обратиться в Дома юстиции, территориальные службы Агентства по развитию государственных сервисов или общественные центры. В рамках акции граждане освобождены от уплаты госпошлины за получение нового документа, а также от оплаты за фото для удостоверения.
В 2012 году в Грузии 3,1 миллиона гражданин владели бумажным удостоверением личности. По последним данным, в стране действительны всего 749,5 тысячи так называемых "ламинированных" документов старого типа. Самым большим числом таких документов владеют жители Тбилиси – 175,9 тысячи, затем следует регион Имерети – 125,4 тысячи, Кахетии и Квемо Картли - по 80 тысяч.
Получение нового удостоверения личности стоит от 30 (более 10 долларов) до 40 лари (около 15 долларов), а биометрического загранпаспорта – от 100 (более 35 долларов) до 205 лари (более 75 долларов), цена зависит от сроков подготовки.
В 2013-2018 годах из 2,6 миллиона документов около 1,5 миллиона были выданы бесплатно или по льготным ценам.
Новые удостоверения личности появились в Грузии в 2011 году. По ID карте можно идентифицировать человека на расстоянии, посредством Интернета. Кроме этого, ID карта дает возможность делать цифровую подпись на электронных документах, имеющих юридическую силу в Грузии.
С ID картой граждане Грузии могут ездить в Турцию и на Украину.
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