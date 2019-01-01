МО: Болгария не планирует размещать на своей территории базы ВМС НАТО

11:45 01.04.2019 0 комментариев Болгария

Болгария не имеет планов по размещению военно-морских баз НАТО на своей территории. 

Об этом в интервью ТАСС заявил вице-премьер и министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов, пишут Новости Болгарии.

«Информацию о возможном размещении на территории страны новых баз НАТО распространяют сайты, специализирующиеся на фейковых новостях. К нам с подобным предложением — открывать дополнительные базы НАТО и вводить иностранные корабли в Черное море — никто не обращался. Полагаю, что подобные новости — это часть гибридной войны, которая ведется сейчас в мире. Никто не просил Болгарию предоставить свои черноморские военно-морские базы НАТО или США», — заметил вице-премьер.

«Болгария — лояльный партнер НАТО. Но Болгария, премьер-министр Бойко Борисов и все правительство проводят политику в интересах поиска компромиссов, переговоров, а не нагнетания напряженности», — подчеркнул министр обороны Болгарии Каракачанов.



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