В оккупированной Ялте крыши и фасады домов "подгонят" к единому стилю

11:20 01.04.2019 0 комментариев Крым

Оккупационные "власти" разработали новые правила благоустройства города Ялта.

 Как сообщил "глава" оккупационной администрации Алексей Челпанов, в настоящее время они проходят финальные стадии согласований, пишет Крыминформ.

«Общие правила будут действовать на всей территории "муниципального образования"», – пояснил он, обратив внимание, что документ подготовлен с учетом последних решений т.н. "совета министров" оккупированного Крыма.

По информации Челпанова, в проекте предусматривается единый подход к внешнему виду фасадов зданий, цветовому решению крыш, конструкциям рекламоносителей, формату вывесок и анонсов в предприятиях торговли и общепита.

«Все эти элементы будут согласовываться в том числе и с "департаментом архитектуры"», – уточнил он и добавил что новые правила будут вынесены на утверждение в ходе одной из ближайших сессий "Ялтинского горсовета".



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