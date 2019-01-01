В оккупированной Ялте крыши и фасады домов "подгонят" к единому стилю
|11:20 01.04.2019
|0 комментариев
|Крым
Оккупационные "власти" разработали новые правила благоустройства города Ялта.
Как сообщил "глава" оккупационной администрации Алексей Челпанов, в настоящее время они проходят финальные стадии согласований, пишет Крыминформ.
«Общие правила будут действовать на всей территории "муниципального образования"», – пояснил он, обратив внимание, что документ подготовлен с учетом последних решений т.н. "совета министров" оккупированного Крыма.
По информации Челпанова, в проекте предусматривается единый подход к внешнему виду фасадов зданий, цветовому решению крыш, конструкциям рекламоносителей, формату вывесок и анонсов в предприятиях торговли и общепита.
«Все эти элементы будут согласовываться в том числе и с "департаментом архитектуры"», – уточнил он и добавил что новые правила будут вынесены на утверждение в ходе одной из ближайших сессий "Ялтинского горсовета".
Ещё на эту тему:
О том что в оккупированной Ялте обокрали банк и из ячеек исчезло порядка 1,5 миллиона долларов узнали спустя три дня
Результат активного сотрудничества со следствием Ростенко - Следственная группа МВД РФ оцепила "мэрию" Ялты: идет выемка
Сегодня суд решит достаточно ли активно сотрудничал со следствием Ростенко чтобы выпустить его на поруки «Ласкового мая»
Старейший ялтинский кинотеатр закрывают навсегда
Частный сектор Симеиза отрезали от пляжа очередным забором / Фото
Оккупанты превращают Ялту в «пляжный Освенцим» / Фоторепортаж
В Ялте медленно уничтожают застройкой Приморский парк / Фото / Видео
Жители Ялты отказались от памятника на набережной, оккупанты говорят, что не очень-то и хотели
В центре Ялты образовалось огромное болото / Фото
На набережной Ялты хотят пятиэтажками подпереть подпорную стену
У Ялты отобрали очередной кусок набережной / Фото