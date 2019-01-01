Оккупационные "власти" разработали новые правила благоустройства города Ялта.

Как сообщил "глава" оккупационной администрации Алексей Челпанов, в настоящее время они проходят финальные стадии согласований, пишет Крыминформ.

«Общие правила будут действовать на всей территории "муниципального образования"», – пояснил он, обратив внимание, что документ подготовлен с учетом последних решений т.н. "совета министров" оккупированного Крыма.

По информации Челпанова, в проекте предусматривается единый подход к внешнему виду фасадов зданий, цветовому решению крыш, конструкциям рекламоносителей, формату вывесок и анонсов в предприятиях торговли и общепита.

«Все эти элементы будут согласовываться в том числе и с "департаментом архитектуры"», – уточнил он и добавил что новые правила будут вынесены на утверждение в ходе одной из ближайших сессий "Ялтинского горсовета".