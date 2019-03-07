Количество желающих прилететь в Крым на майские праздники сократилось в полтора раза

10:50 01.04.2019 0 комментариев Крым

По запросам на авиабилеты на период с 26 апреля по 13 мая оккупированный Симферополь сместился с третьего места, занятого в прошлом году, на десятое. 

Доля поисков авиабилетов из Симферополя в Москву сократилась в полтора раза, а средние цены по поиску выросли на треть – до 4,8 тысячи рублей в одну сторону, пишкт Примечания.

Сервис Туту.ру проанализировал поисковые запросы на авиабилеты в Москву с датой путешествия в майские праздники (с 26 апреля до 13 мая) и сравнил их с тем же периодом прошлого года.

Как и в прошлом году, чаще всего авиабилеты в Москву ищут из Петербурга и Краснодара. Средние цены по этим маршрутам выросли на 11-12%. На третьей позиции в этом году Сочи, тогда как в прошлом году это место занимал Симферополь. Сейчас Крым сместился в самый конец ТОП-10 и занял последнее место. Доля поисков авиабилетов из Симферополя в столицу сократилась в полтора раза, а средние цены по поиску выросли на треть – до 4,8 тысячи рублей в одну сторону.

Наибольшей популярностью среди зарубежных рейсов в Москву пользуются Кишинев, Тбилиси, Прага, Ташкент и Ереван. Средние цены на билеты из Ташкента в Москву снизились почти на 9%, в Ереван – остались на уровне прошлого года, в Прагу и Тбилиcи выросли на 9-10%. Существенно подорожал перелет из Кишинева – на треть.

По данным портала Tvil.ru, самыми популярными направлениями отдыха в самом Крыму на майские праздники стали Мисхор на Южном берегу и село Оленевка в Черноморском районе. При этом Оленевка признана самым дешевым местом отдыха из россиских направлений, а Мисхор — самым дорогим.



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