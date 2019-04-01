Російська влада багато робить для того, щоб "послабити, дестабілізувати країни ЄС і його найближчих сусідів".

Про це голова Християнсько-демократичного Союзу (ХДС) і, можливо, майбутній канцлер Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила у випуску передачі heute-journal німецького телеканалу ZDF, пише Європейська правда з посиланням на DW.

На подібні дії необхідно чітко реагувати, підкреслила політик. За її словами, члени Європейського Союзу повинні "триматися разом". Крім того, Крамп-Карренбауер розкритикувала європейські популістські партії, які отримують підтримку з боку Москви.

Голова ХДС не обійшла стороною тему будівництва газопроводу "Північний потік - 2". Крамп-Карренбауер охарактеризувала його як "важкий проект" і підкреслила, що при будівництві необхідно "брати до уваги інтереси в галузі безпеки як України, так і інших країн в регіоні".