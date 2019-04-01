У Меркель заявили про спроби Росії дестабілізувати ЄС
|10:25 01.04.2019
|0 комментариев
|Россия
Російська влада багато робить для того, щоб "послабити, дестабілізувати країни ЄС і його найближчих сусідів".
Про це голова Християнсько-демократичного Союзу (ХДС) і, можливо, майбутній канцлер Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила у випуску передачі heute-journal німецького телеканалу ZDF, пише Європейська правда з посиланням на DW.
На подібні дії необхідно чітко реагувати, підкреслила політик. За її словами, члени Європейського Союзу повинні "триматися разом". Крім того, Крамп-Карренбауер розкритикувала європейські популістські партії, які отримують підтримку з боку Москви.
Голова ХДС не обійшла стороною тему будівництва газопроводу "Північний потік - 2". Крамп-Карренбауер охарактеризувала його як "важкий проект" і підкреслила, що при будівництві необхідно "брати до уваги інтереси в галузі безпеки як України, так і інших країн в регіоні".
Ещё на эту тему:
Президент ПАРЄ нагадала, що Росію від внесків ніхто не звільняв
Арьєв: Рада Європи не піддалася на російський шантаж
Росія відмовляється повертатися в ПАРЄ
Reuters узнало о планах ЕС закрыть громкое дело против "Газпрома"
Россия приостанавливает уплату взноса в Совет Европы
Скандал в ПАСЕ: союзник РФ Аграмунт теряет поддержку в ассамблее
Британский эксперт: Кремль использует российскую криминальную сеть в Европе / Инфографика
Представители Франции и Германии проведут наблюдательные полёты над Россией и Белоруссией
Россия предлагает Евросоюзу военное сотрудничество
В ЕС определили 5 принципов отношений с Россией
России хотят запретить финансирование партий в ЕС