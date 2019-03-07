Подразделения зенитно-ракетного полка ЧФ РФ проводят учения по обороне важных объектов флота от авиации условного противника.

Об этом сообщила пресс-служба ЧФ РФ, передает Крым Информ.

«Зенитчики выполняют комплексы учебно-боевых задач, в числе которых маршевая подготовка, сдача нормативов: по инженерному оборудованию и маскировке полевого лагеря, развёртыванию и занятию огневых позиций, подготовке к открытию огня, а также отработка действий по разведке целей, управлению огнём и совершению манёвра. Мероприятия боевой подготовки проводятся в районе аэродромов морской авиации флота Саки и Кача», – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в ходе учений зенитчики отрабатывают слаженность расчетов и батарей полка при организации обороны объектов инфраструктуры от нападения «условного противника» с воздуха. В ходе учений зенитчики выполняют электронные пуски ракет по обнаруженным целям.

К учениям привлечены боевые бомбардировщики Су-24М, самолёты АН-26, Бе-12 и вертолёты морской авиации и ПВО Южного военного округа. Всего к учениям привлечено около 300 военнослужащих и 40 единиц вооружения и военной техники.