Документ який передбачав "повагу до територіальної целостноті" втратив чинність
|09:21 01.04.2019
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|Украина
З 1 квітня втратив чинність Договір про дружбу між Україною та Росією.
Дія договору, підписаного ще 1997 року, спливала 31 березня. Документ передбачав, що Україна та Росія "поважають територіальну цілісність одна одної і підтверджують непорушність існуючих між ними кордонів", пише УНІАН.
Окрім того, сторони зголошувалися будувати відносини одна з одною "на основі принципів взаємної поваги до суверенної рівності, непорушності кордонів, мирного врегулювання спорів, незастосування сили або загрози силою".
Нагадаємо, 10 грудня 2018 року президент України Петро Порошенко підписав закон про припинення дії Договору про дружбу і співробітництво України з Росією.
До цього, 3 грудня, Порошенко звернувся до Ради із невідкладною вимогою розірвати Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією.
Президент пропонує поставити хрест на договорі одразу після виборів президента.
6 грудня парламент вирішив припинити дію договору про дружбу з Росією. Відповідне рішення підтримали 277 народних депутатів.
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