Кандидаты двух партий заявили о победе в Стамбуле

09:01 01.04.2019 0 комментариев Турция

Кандидат Народно-республиканской партии набрал более 50% голосов на выборах в столице Турции.

Консервативная Партия справедливости и развития (ПСР), председателем которой является президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, проиграла муниципальные выборы в Анкаре. 

После подсчета 99% голосов на выборах в столице представляющий оппозиционную Народно-республиканскую партию (НРП) Мансур Яваш набрал 50,89% голосов, а член ПСР и действующий мэр Мехмет Ожасеки - 47,06%, сообщает турецкое государственное информагентстве Anadolu в понедельник, 1 апреля, сообщает Deutsche Welle.

При этом в Стамбуле о своей победе заявили как кандидат от ПСР, так и представитель оппозиции. В частности, бывший премьер-министр Бинали Йылдырым в беседе с журналистами сослался на данные ПСР, согласно которым он опередил соперника почти на 28 тысяч голосов.

Спустя несколько минут представитель оппозиционной НРП сообщил, что за ее кандидата Экрема Имамоглу проголосовали примерно на четыре тысячи избирателей больше, чем за Йылдырыма. Ранее сам Имамоглу называл слова экс-премьера "манипуляцией".

По данным информагентства AFP, после обработки почти всех протоколов Йылдырым набрал 48,7% голосов, а его оппонент - 48,65%.

Муниципальные выборы в Турции прошли 31 марта одновременно во всех провинциях страны. Около 57 миллионов граждан выбирали мэров, общественные советы и других муниципальных политиков. Безопасность обеспечивали свыше полумиллиона правоохранителей.



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